В Беларуси могут разрешить покупать через интернет алкоголь и табак

Ассоциация предприятий онлайн-торговли через белорусские банки пытается добиться разрешения продавать через интернет алкогольные напитки, табачные изделия, а также наполнители для электронных сигарет, драгоценности, лекарства и ветеринарные средства.





Сейчас белорусы могут купить в интернет-магазинах с доставкой практически все - кроме этого списка. То есть, к примеру, заказывая доставку продуктов, пачку сигарет и бутылку вина положить в виртуальную корзину нельзя - это можно купить только в магазинах розничной торговли.