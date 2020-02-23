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Проверка перед Грузией. Сборная Беларуси по футболу играет с Узбекистаном: видеотрансляция
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси по футболу проводит первый товарищеский спарринг со сборной Узбекистана во время тренировочного сбора перед полуфинальным матчем Лиги Наций. Матч проходит в Дубае, в городе Шардж на стадионе «Аль-Хамрия».
Прямую трансляцию можно смотреть на YouTube-канале АБФФ:
Этот матч стал третьим в истории противостояния этих сборных, напоминает
Через два года, в начале апреля 2003 года, соперники сошлись вновь в товарищеском матче на стадионе «Динамо». Хозяева повели 2:0, однако во втором тайме соперник сумел восстановить равновесие — 2:2.
В составе той сборной сыграл Дмитрий Ровнейко, который сейчас входит в тренерский штаб.
Скандал перед сбором «белакрылых»
Главный тренер сборной Михаил Мархель
И как стало
В
По этому поводу в ведомстве прошло закрытое заседание с участием представителей белорусских клубов. После которого клубы-бунтари отпустили игроков с определенными условиями.
Потери сборной
Неожиданно травмировались три ведущих вратаря сборной: Александр Гутор, Максим Плотников и Антон Чичкан. К счастью, Гутор уже тренируется с основой «Шахтера» и, скорее всего, сыграет против Грузии в марте.
Не поможет сборной и Михаил Гордейчук, который выпал в последний момент, повредившись на сборах брестского «Динамо».
В стан сборной были экстренно вызваны Егор Хаткевич, Максим Швецов, Сергей Карпович, Сергей Волков и Дмитрий Подстрелов.
Ростер команды выглядит так:
вратари: Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район);
защитники: Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все — «Шахтер», Солигорск), Александр Павловец («Динамо-Брест»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район);
полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик (все — БАТЭ, Борисов), Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Сергей Волков («Витебск»);
нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск).
На матч против Болгарии 24 февраля в составе «белакрылых» отправятся 18 футболистов:
вратари: Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район);
защитники: Кирилл Печенин («Динамо-Брест»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район), Александр Позняк («Городея»), Никита Степанов («Торпедо-БелАЗ, Жодино»);
полузащитники: Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Евгений Шевченко, Роман Юзепчук (все — «Динамо-Брест»), Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар, Владислав Климович (оба — «Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Сергей Волков («Витебск»);
нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск), Всеволод Садовский («Динамо-Брест»).
А что Шкурин? Вызовут его на бой с Грузией?
Да, главный
Илья пока «феерит» на испанских сборах «армейцев»:
Но Шкурина не вызывали на текущий сбор национальной команды, так как он проводится в нефиксированные УЕФА даты.
24 февраля «Белыя Крылы» совершат перелет в Болгарию. Товарищеский матч Болгария — Беларусь состоится 26 февраля на национальном стадионе «Васил Левски» и начнется в 18.00 по белорусскому времени.
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Сборная Беларуси по футболу провела первый товарищеский спарринг со сборной Узбекистана во время тренировочного сбора перед полуфинальным матчем Лиги Наций.
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