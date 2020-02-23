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Проверка перед Грузией. Сборная Беларуси по футболу играет с Узбекистаном: видеотрансляция

23.02.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по футболу проводит первый товарищеский спарринг со сборной Узбекистана во время тренировочного сбора перед полуфинальным матчем Лиги Наций. Матч проходит в Дубае, в городе Шардж на стадионе «Аль-Хамрия».


Фото: АБФФ

Прямую трансляцию можно смотреть на YouTube-канале АБФФ:

Этот матч стал третьим в истории противостояния этих сборных, напоминает сайт федерации. Команды впервые встретились в феврале 2001-го, Узбекистан оказался сильнее 2:0.

Через два года, в начале апреля 2003 года, соперники сошлись вновь в товарищеском матче на стадионе «Динамо». Хозяева повели 2:0, однако во втором тайме соперник сумел восстановить равновесие — 2:2.

В составе той сборной сыграл Дмитрий Ровнейко, который сейчас входит в тренерский штаб.

Скандал перед сбором «белакрылых»

Главный тренер сборной Михаил Мархель включил в окончательный состав национальной команды 26 футболистов, среди которых традиционно были игроки БАТЭ, «Шахтера» и брестского «Динамо». Эти белорусские клубы проводили сборы в Турции.

И как стало известно «Трибуне», борисовчане и солигорчане не захотели отпускать своих ведущих игроков. Позже к этой компании присоединился и Брест.

Федерация футбола крайне возмутилась этим поведением и выступила с довольно резким заявлением.

В бой на стороне АБФФ вступило Министерство спорта и туризма в лице Сергея Ковальчука, который заявил, что финансирование футбола сократится, если сборная не выйдет на чемпионат Европы — 2020.

По этому поводу в ведомстве прошло закрытое заседание с участием представителей белорусских клубов. После которого клубы-бунтари отпустили игроков с определенными условиями.

Потери сборной

Неожиданно травмировались три ведущих вратаря сборной: Александр Гутор, Максим Плотников и Антон Чичкан. К счастью, Гутор уже тренируется с основой «Шахтера» и, скорее всего, сыграет против Грузии в марте.

Не поможет сборной и Михаил Гордейчук, который выпал в последний момент, повредившись на сборах брестского «Динамо».

В стан сборной были экстренно вызваны Егор Хаткевич, Максим Швецов, Сергей Карпович, Сергей Волков и Дмитрий Подстрелов.

Ростер команды выглядит так:

вратари: Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район);

защитники: Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все — «Шахтер», Солигорск), Александр Павловец («Динамо-Брест»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район);

полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик (все — БАТЭ, Борисов), Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Сергей Волков («Витебск»);

нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск).

На матч против Болгарии 24 февраля в составе «белакрылых» отправятся 18 футболистов:

вратари: Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район);

защитники: Кирилл Печенин («Динамо-Брест»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район), Александр Позняк («Городея»), Никита Степанов («Торпедо-БелАЗ, Жодино»);

полузащитники: Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Евгений Шевченко, Роман Юзепчук (все — «Динамо-Брест»), Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар, Владислав Климович (оба — «Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Сергей Волков («Витебск»);

нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск), Всеволод Садовский («Динамо-Брест»).

А что Шкурин? Вызовут его на бой с Грузией?

Да, главный тренер команды Михаил Мархель рассказал, что все-таки рассчитывает на нападающего ЦСКА Илью Шкурина. Напомним, нападающий стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата, а зимой через брестское «Динамо» перебрался в клуб, который тренирует белорус Виктор Гончаренко.

Илья пока «феерит» на испанских сборах «армейцев»: забивает голы, раздает ассисты пяткой. Команде он точно пригодится!

Но Шкурина не вызывали на текущий сбор национальной команды, так как он проводится в нефиксированные УЕФА даты.

24 февраля «Белыя Крылы» совершат перелет в Болгарию. Товарищеский матч Болгария — Беларусь состоится 26 февраля на национальном стадионе «Васил Левски» и начнется в 18.00 по белорусскому времени.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сборная Беларуси по футболу провела первый товарищеский спарринг со сборной Узбекистана во время тренировочного сбора перед полуфинальным матчем Лиги Наций.
 
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