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В польской Гайновке хотят провести праворадикальный марш. Белорусские депутаты возмущены

23.02.2020 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские депутаты считают недопустимым проведение праворадикального марша в Гайновке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позицию парламентариев озвучил заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич.

В польской Гайновке хотят провести праворадикальный марш. Белорусские депутаты возмущены

Напомним, так называемый день памяти «проклятых солдат» отмечается в Польше 1 марта. В этой связи на 23 февраля запланирован пятый гайновский марш памяти. Согласно официальной трактовке, после окончания Второй мировой войны многие польские отряды продолжили борьбу за независимость страны.

В польской Гайновке хотят провести праворадикальный марш. Белорусские депутаты возмущены

В то же время в 1946 году бандформирование Бурого совершило рейд в Подляшье, где воевали отнюдь не с оккупантами, а с  мирным населением. «Борцы за независимость» сожгли пять деревень и убили 79 человек этнических белорусов.  

В польской Гайновке хотят провести праворадикальный марш. Белорусские депутаты возмущены

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей:
Я хочу выразить глубочайшее возмущение, негодование о том, опять, вот уже четвертый год подряд в Гайновке заявили о намерении проведения праворадикального марша. И самое обидное, что опять будут говорить о Ромуальде Райсе, мы же это знаем прекрасно, военном преступнике, человеке, который причастен к уничтожению этнических белорусов. 

Мы будем их защищать, это задача любой страны – защищать своих граждан, где бы они ни проживали. Так делает любая страна мира, так делают, в том числе и в Польше. Мы всегда, кстати, слышим их, когда они к нам обращаются с такими вопросами.

В польской Гайновке хотят провести праворадикальный марш. Белорусские депутаты возмущены


Марш памяти «проклятых солдат» проходит с 2016-го. Гайновка одно из мест, где компактно проживают этнические белорусы.

Люди в материале: Олег Гайдукевич

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские депутаты считают недопустимым проведение праворадикального марша в Гайновке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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