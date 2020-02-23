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США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

23.02.2020 16:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из аккаунтов в соцсетях размещают информацию, что коронавирус был биологическим оружием, разработанным ЦРУ США.

В США заявили о кампании дезинформации, которая ведется с помощью тысяч акантов в соцсетях, связанных с Россией, направленной на распространение ложной информации о новом коронавирусе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Представители Госдепартамента, отвечающие за борьбу с российской дезинформацией рассказали, что фейковые персонажи используют Facebook и Instagram для продвижения российских тезисов на нескольких языках.

Речь идет о тысячах аккаунтов, ранее идентифицированных для передачи сообщений о таких событиях, как война в Сирии, протесты желтых жилетов во Франции и массовые демонстрации в Чили.

Нынешняя кампания дезинформации продвигает необоснованные теории заговора о том, что Соединенные Штаты стоят за вспышкой Covid-19, пытаясь навредить имиджу США во всем мире.

"Намерение России заключается в том, чтобы посеять раздор и подорвать американские институты и альянсы изнутри, в том числе с помощью тайных кампаний пагубного влияния", - сказал Филип Рикер, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по Европе и Евразии.

"Распространяя дезинформацию о коронавирусе, злонамеренные российские игроки в очередной раз ставят под угрозу общественную безопасность, отвлекая внимание от глобальных мер в ответ в отрасли здравоохранения", - заявил он.

Заявления, которые циркулировали в последние недели, включают утверждения о том, что вирус является попыткой США "вести экономическую войну с Китаем", что это биологическое оружие, изготовленное ЦРУ, или что это часть возглавляемой Западом попытки "протолкнуть антикитайские сообщения".

Кампания дезинформации была обнаружена американскими специалистами в середине января после того, как китайские чиновники объявили о третьей смерти от нового коронавируса в Ухане, эпицентре вспышки.

Российские финансируемые государством СМИ начали распространять антизападные сообщение о причинах эпидемии 20 января, а операторы аккаунтов в социальных сетях начали публиковать их по всему миру на следующий день, говорят американские чиновники.

США считают, что последняя российская кампания дезинформации усложняет реагирования на эпидемию, особенно в Африке и Азии, и некоторые люди начинают с подозрением относиться к реакции Запада.
 
 
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Из аккаунтов в соцсетях размещают информацию, что коронавирус был биологическим оружием, разработанным ЦРУ США.
 
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