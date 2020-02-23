|
Из-за ветра в Минске сорвало крышу остановки. Какая погода будет завтра?
Источник материала: KYKY>
Вчера, 22 февраля, в Минске был сильный ветер (до 18 м/с) – снесло крышу остановки, и она упала на женщину,
Порывы ветра были не только в Минске. Например, в Гродно из-за сильного ветра деревянный забор упал на машину. В Волковысском районе Гродненской области, Минском, Борисовском и Червенском районах Минской области падали деревья.
23 февраля спокойнее не стало.
Что будет завтра?
В остальных областях будет облачно с прояснениями. Местами, а ночью по Брестской и Гомельской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер будет порывистый. Почти по всей стране ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.
Берегите себя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 22 февраля, в Минске был сильный ветер (до 18 м/с) – снесло крышу остановки, и она упала на женщину, сообщает МЧС. Сейчас она в больнице с черепно-мозговой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)