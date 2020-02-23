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Из-за ветра в Минске сорвало крышу остановки. Какая погода будет завтра?

23.02.2020 16:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 22 февраля, в Минске был сильный ветер (до 18 м/с) – снесло крышу остановки, и она упала на женщину, сообщает МЧС. Сейчас она в больнице с черепно-мозговой травмой. 

Порывы ветра были не только в Минске. Например, в Гродно из-за сильного ветра деревянный забор упал на машину. В Волковысском районе Гродненской области, Минском, Борисовском и Червенском районах Минской области падали деревья.

23 февраля спокойнее не стало. 

Что будет завтра? 

Оранжевый уровень опасности. Порывы ветра в Минске, если верить метеорологам, будут достигать 9-16 м/с. Но обещают солнце и +2. 

В остальных областях будет облачно с прояснениями. Местами, а ночью по Брестской и Гомельской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер будет порывистый. Почти по всей стране ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.

Берегите себя. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Вчера, 22 февраля, в Минске был сильный ветер (до 18 м/с) – снесло крышу остановки, и она упала на женщину, сообщает МЧС. Сейчас она в больнице с черепно-мозговой...
 
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