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Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан

23.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

День открытых дверей в честь Дня защитника Отечества организовали 51 гвардейская артиллерийская, 336 реактивная артиллерийская и 465 ракетная бригады.

На плацу гости военного городка «Южный» могли познакомиться с боевой техникой ракетчиков и артиллеристов: реактивными системами залпового огня «Полонез» и «Ураган», ракетным комплексом «Точка», буксируемой гаубицей «Мста-Б». В казарме 465 рбр все желающие оценили не только условия жизни и быта современных военнослужащих, но и увидели образцы стрелкового оружия, а также боевой и спортивной формы одежды армейцев.

В клубе 51 артбригады прошёл военно-спортивный конкурс «К защите Отечества готов!», где сразились ученики СШ №№ 1, 2, 3, 4, гимназии и бойцы каждой из бригады. В итоге лучшей оказалась команда 336 реабр — парни получили переходящий кубок, грамоту и сладкий подарок от организаторов. А в полдень здесь же начался праздничный концерт военного оркестра 51 гвардейской артиллерийской бригады.

Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан
Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан
Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан
Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан
 Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан
Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан
Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан
 Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан
Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан
Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан
Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан
 Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан
Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан
Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан
Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан
Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан

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День открытых дверей в честь Дня защитника Отечества организовали 51 гвардейская артиллерийская, 336 реактивная артиллерийская и 465 ракетная бригады. На плацу...
 
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