Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан

Источник материала: Асiповiцкi край

День открытых дверей в честь Дня защитника Отечества организовали 51 гвардейская артиллерийская, 336 реактивная артиллерийская и 465 ракетная бригады.

На плацу гости военного городка «Южный» могли познакомиться с боевой техникой ракетчиков и артиллеристов: реактивными системами залпового огня «Полонез» и «Ураган», ракетным комплексом «Точка», буксируемой гаубицей «Мста-Б». В казарме 465 рбр все желающие оценили не только условия жизни и быта современных военнослужащих, но и увидели образцы стрелкового оружия, а также боевой и спортивной формы одежды армейцев.

В клубе 51 артбригады прошёл военно-спортивный конкурс «К защите Отечества готов!», где сразились ученики СШ №№ 1, 2, 3, 4, гимназии и бойцы каждой из бригады. В итоге лучшей оказалась команда 336 реабр — парни получили переходящий кубок, грамоту и сладкий подарок от организаторов. А в полдень здесь же начался праздничный концерт военного оркестра 51 гвардейской артиллерийской бригады.





















































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