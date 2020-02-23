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Армани отказался от зрителей на Неделе моды в Милане из-за коронавируса

23.02.2020 18:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Однако дом моды будет осуществлять прямую трансляцию показа.

Армани отказался от зрителей на Неделе моды в Милане из-за коронавируса
Итальянский модельер Джорджио Армани решил провести закрытый показ на Неделе моды в Милане. Решение провести показ без зрителей обусловлено ситуацией с распространением коронавируса в Италии. Об этом сообщает Vogue. 

Отмечается, что Джорджио Армани решил, что хочет обеспечить благополучие всех своих приглашенных гостей, не позволяя им посещая многолюдные места. Поэтому модное шоу состоится при пустых трибунах. Однако дом моды будет осуществлять прямую трансляцию модного показа, которая будет доступна на сайте, а также на страницах бренда в социальных сетях. Как сообщал УНИАН, ранее дом моды Chanel перенес показ в Пекине на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса.
 
 
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Однако дом моды будет осуществлять прямую трансляцию показа.
 
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