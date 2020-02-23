Источник: белорусские клубы в следующем сезоне не будут играть в МХЛ





"Белорусский хоккей" . Об этом сообщает





Предполагалось, что в МХЛ может появиться сразу три команды из Беларуси.





В МХЛ ранее выступали два белорусских клуба: минская "Юность" и "Динамо-Шинник" из Бобруйска. Команды из Беларуси не представлены в МХЛ с сезона-2016/17.