ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Источник: белорусские клубы в следующем сезоне не будут играть в МХЛ

23.02.2020 18:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские клубы в следующем сезоне, скорее всего, не выступят в Молодежной хоккейной лиге.


Об этом сообщает "Белорусский хоккей".

Предполагалось, что в МХЛ может появиться сразу три команды из Беларуси.

В МХЛ ранее выступали два белорусских клуба: минская "Юность" и "Динамо-Шинник" из Бобруйска. Команды из Беларуси не представлены в МХЛ с сезона-2016/17.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские клубы в следующем сезоне, скорее всего, не выступят в Молодежной хоккейной лиге.
 
Новости дня
Новости разные
 
Военный городок «Южный» принимал сегодня осиповчан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика