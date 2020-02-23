Тренер «Динамо» Грабовский начал кидаться флягами в матче с «Ак Барсом». Его удалили

Источник материала: Tut.by

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский получил двухминутное удаление на 58-й минуте матча с «Ак Барсом».

Когда счет стал 5:4 в пользу соперника «зубров», Михаил Грабовский схватил флягу с водой и бросил ее в кого-то, находящегося на льду. Затем взял еще одну и бросил в скамейку. Пока не ясно, что именно расстроило тренера: игра подопечных или действия судьи.

«Динамо» осталось в меньшинстве и проиграло, хотя еще в третьем периоде вело 3:1.