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Тренер «Динамо» Грабовский начал кидаться флягами в матче с «Ак Барсом». Его удалили
Источник материала: Tut.by
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский получил двухминутное удаление на 58-й минуте матча с «Ак Барсом».
Когда счет стал 5:4 в пользу соперника «зубров», Михаил Грабовский схватил флягу с водой и бросил ее в кого-то, находящегося на льду. Затем взял еще одну и бросил в скамейку. Пока не ясно, что именно расстроило тренера: игра подопечных или действия судьи.
«Динамо» осталось в меньшинстве и проиграло, хотя еще в третьем периоде вело 3:1.
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Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский получил двухминутное удаление на 58-й минуте матча с «Ак Барсом».
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