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В Беларуси создается вторая Хатынь

23.02.2020 20:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В деревне Ола под Светлогорском сожгли и расстреляли в 12 раз больше людей, чем в Хатыни. Историки говорят, что, возможно, у этой белорусской деревни самая трагичная судьба из всех.

В Беларуси создается вторая Хатынь
Пока это выглядит так
14 января 1944 года на территории нынешнего Светлогорского района произошло страшное событие — в деревне Ола, где собрались люди из ближайших населённых пунктов, чтобы спрятаться в глухой деревушке от приближающегося фронта, фашисты сожгли и расстреляли 1758 человек, из них 950 детей. Это в 12 раз больше, чем в Хатыни (напомним, что в Хатыни было сожжено 149 человек, из них 75 детей).

Сохранилось немалое количество воспоминаний свидетелей трагедии в деревне Ола. 

Из книги Сергея Голицына «Записки беспогонника»:

«…выходила дорога к деревне Ола, от которой до передовой считалось всего 1,5 километра.

Это была деревня в 20 дворов, затерянная среди лесов и болот Полесья. До ближайшей деревни Искра насчитывалось семь километров. Жители окрестных населенных пунктов кормили и поддерживали партизан, и за это гитлеровцы совершили свое страшное преступление. В то время в газете «Правда» было опубликовано сообщение комиссии по расследованию преступлений гитлеровцев о том, что в 1943 году (так у автора – прим.ред.) эсэсовцы неожиданно окружили деревни Искра, Мормаль и другие, названия их не помню. Арестовали всех жителей, всё больше женщин и детей, привели их в деревню Ола, затиснули в хаты, заперли двери, а хаты подожгли. Тех, которые пытались бежать через окна, расстреливали из пулеметов.

Когда наступающие части 48-й армии заняли эти места, то нашли горы обугленных трупов. Их похоронили на холме и поставили большой деревянный памятник. Я его видел.

Наша рота должна была через Олу построить дорогу. Мы решили провести ее не по прежнему низкому месту, а повыше, прямо по пожарищам хат. Стали разбирать остатки обугленных срубов, засыпать подполы, мостить полотно кирпичами от разрушенных печей.

Так уж повелось с начала войны, что солдаты в поисках картошки всегда залезали в подполы сожженных домов. Залезли и тут. И в одном из подполов обнаружили несколько обугленных трупов, в том числе и детский — лет шести — не то мальчика, не то девочки. Ноги, туго обвязанные онучами с лыковыми лапоточками, почему-то уцелели. Другие трупы превратились в груду обугленных костей, даже нельзя было сосчитать — сколько же народу тут погибло. Эти кости мы снесли к памятнику и похоронили вблизи него…»

На братской могиле воинов и жертв фашизма в 1958 году установлен памятник – традиционная скульптура солдата с венком. 

После войны деревня Ола не возродилась.  Останки погибших жителей, а также 495 воинов, погибших при освобождении этих мест захоронены в братской могиле. В память о той трагед был возведен крест. 



Идея возведения мемориала на месте деревни Ола впервые возникла у почётного гражданина Светлогорска Изяслава Котлярова. Именно он и перечислил первую сумму денег на специально созданный благотворительный счёт. Однако годами идея создания мемориала двигалась ни шатко- ни валко, пока в декабре прошлого года во время встречи Александра Лукашенко с будущими медиками его не подняла студентка 6-го курса Гомельского медуниверситета Татьяна Романюк.

"Я родом из Светлогорского района, в моем районе до войны существовала деревня Ола. Сейчас на этом месте пустошь. Но мы знаем, что уже в следующем году будет начато строительство нового мемориального комплекса. Александр Григорьевич, просим вас поддержать нашу инициативу и принять участие в открытии этого комплекса, когда он будет построен". 

Лукашенко поддержал и дело пошло. Гомельский облисполком уже показал, как будет выглядеть будущий мемориал и объявил сбор средств на его создание. 22 февраля на Гомельщине прошел субботник, средства от которого пойдут именно на создание этого комплекса. 

«Мы живём, пока помним. Мы живы, пока нас помнят» – такими словами будет встречать посетителей мемориальный комплекс.  



Как сообщают «Гомельские ведомости», он будет состоять из пешеходного маршрута (бывшей улицы сожжённой деревни) протяжённостью 292 метра. Вдоль него будут установлены калитки и порталы – символы сожжённых домов.  Центром комплекса станет звонница с набатным колоколом, который звучанием будет напоминать о страшной трагедии.
 
 
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В деревне Ола под Светлогорском сожгли и расстреляли в 12 раз больше людей, чем в Хатыни. Историки говорят, что, возможно, у этой белорусской деревни самая трагичная...
 
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