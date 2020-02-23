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Климатолог на примере «Евгения Онегина» рассказал, что происходит с погодой в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кто пока не определился в плюс или в минус такая тёплая зима для нас, так это аграрии. Выводы сделают позже, пока же важно вовремя начать полевые работы, даже если не по привычному графику, сообщили в программе «Неделя». Земля требует индивидуального подхода, тут не допустить бы пересыхания почвы – снега не было, а это чревато потерей влаги.
Пока же с выводами торопиться рано – на этом настаивает климатолог, академик Владимир Логинов. Природа не раз удивляла нетипичной погодой за последние столетия. И свидетельство тому – не только метеосводки.
Владимир Логинов, главный научный сотрудник центра климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси:
Я уже не говорю про Средние века, когда было гораздо теплее, чем сейчас.
Владимир Фёдорович настаивает: нужно руководствоваться исключительно фактами – среднегодовая температура в Беларуси выросла на 1,3 градуса. При этом причины могут быть разными, речь не только о парниковом эффекте, он на зимний климат, по словам ученого, влияет косвенно.
Владимир Логинов:
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Новости Беларуси. Кто пока не определился в плюс или в минус такая тёплая зима для нас, так это аграрии. Выводы сделают позже, пока же важно вовремя начать полевые...
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