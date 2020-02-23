ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Климатолог на примере «Евгения Онегина» рассказал, что происходит с погодой в Беларуси

23.02.2020 19:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кто пока не определился в плюс или в минус такая тёплая зима для нас, так это аграрии. Выводы сделают позже, пока же важно вовремя начать полевые работы, даже если не по привычному графику, сообщили в программе «Неделя». Земля требует индивидуального подхода, тут не допустить бы пересыхания почвы – снега не было, а это чревато потерей влаги.

«Сосед получит доплату, вы получите возврат». Из-за тёплой зимы жировки белорусов стали легче

Пока же с выводами торопиться рано – на этом настаивает климатолог, академик Владимир Логинов. Природа не раз удивляла нетипичной погодой за последние столетия. И свидетельство тому – не только метеосводки.

Климатолог на примере «Евгения Онегина» рассказал, что происходит с погодой в Беларуси

Владимир Логинов, главный научный сотрудник центра климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси:
Александр Сергеевич Пушкин в «Евгении Онегине», помните, пятая глава: «В тот год осенняя погода // Стояла долго на дворе. // Зимы ждала, ждала природа, // Снег выпал только в январе // На третье в ночь». Прибавьте 14 дней, это значит 17 января, где-то в 1821 году или 1825 году только выпал снег. Это похоже на то, что происходит сейчас.

Климатолог на примере «Евгения Онегина» рассказал, что происходит с погодой в Беларуси

Я уже не говорю про Средние века, когда было гораздо теплее, чем сейчас.

Климатолог на примере «Евгения Онегина» рассказал, что происходит с погодой в Беларуси

Владимир Фёдорович настаивает: нужно руководствоваться исключительно фактами – среднегодовая температура в Беларуси выросла на 1,3 градуса. При этом причины могут быть разными, речь не только о парниковом эффекте, он на зимний климат, по словам ученого, влияет косвенно.

Климатическая зима так и не наступила. Сколько Беларусь сэкономила на тёплой погоде

Климатолог на примере «Евгения Онегина» рассказал, что происходит с погодой в Беларуси

Владимир Логинов:
Циклические изменения происходят на тренде. Сейчас восходящий тренд, на фоне его есть максимумы и минимумы, скачки (быстрый рост температур) и паузы (когда температура практически не растет). Где-то с 2015 года опять начала расти вверх. Сколько продлится этот рост, я не знаю, и никто не знает.

Люди в материале: Владимир Логинов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Кто пока не определился в плюс или в минус такая тёплая зима для нас, так это аграрии. Выводы сделают позже, пока же важно вовремя начать полевые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скидки на шубы до 50%. Что делают предприниматели, чтобы не обанкротиться во время тёплой зимы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика