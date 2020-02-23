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«Сосед получит доплату, вы получите возврат». Из-за тёплой зимы жировки белорусов стали легче
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наша зима показала себя с самой что ни на есть теплой стороны. Есть в этом как плюсы, так и минусы, сообщили в программе «Неделя».
Надеемся, что батареи, которые практически все три месяца были выставлены на минимуме, скажутся на показателях счетчиков тепла и, соответственно, на итоговых по отопительному сезону цифрах в жировках.
Бонусы получит практически каждый белорус. В жировках уже можно заметить небольшие, но все-таки изменения сумм за отопление.
Татьяна Микулич, заместитель начальника управления по расчету ЖКУ филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска»:
В конце отопительного сезона, как правило, происходит перерасчет. Больше выгоды получат те, в чьих домах установлены приборы индивидуального учёта тепла или испарители – есть возможность самостоятельно регулировать температуру в доме, тогда платить придется исключительно за свой комфорт.
Татьяна Микулич:
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Новости Беларуси. Наша зима показала себя с самой что ни на есть теплой стороны. Есть в этом как плюсы, так и минусы, сообщили в программе «Неделя». Надеемся, что...
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