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«Сосед получит доплату, вы получите возврат». Из-за тёплой зимы жировки белорусов стали легче

23.02.2020 19:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наша зима показала себя с самой что ни на есть теплой стороны. Есть в этом как плюсы, так и минусы, сообщили в программе «Неделя».

«Сосед получит доплату, вы получите возврат». Из-за тёплой зимы жировки белорусов стали легче

Надеемся, что батареи, которые практически все три месяца были выставлены на минимуме, скажутся на показателях счетчиков тепла и, соответственно, на итоговых по отопительному сезону цифрах в жировках. 

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Бонусы получит практически каждый белорус. В жировках уже можно заметить небольшие, но все-таки изменения сумм за отопление.

«Сосед получит доплату, вы получите возврат». Из-за тёплой зимы жировки белорусов стали легче

Татьяна Микулич, заместитель начальника управления по расчету ЖКУ филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска»:
Что касается типовой двушки 48 метров с наличием зарегистрированных: за январь 2019 года было начислено 17,93 руб., за январь 2020 14,32 руб. Учитывая, что тариф повысился, но объем гигакалорий уменьшился за счет теплой зимы, экономия очевидна.

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«Сосед получит доплату, вы получите возврат». Из-за тёплой зимы жировки белорусов стали легче

В конце отопительного сезона, как правило, происходит перерасчет. Больше выгоды получат те, в чьих домах установлены приборы индивидуального учёта тепла или испарители – есть возможность самостоятельно регулировать температуру в доме, тогда платить придется исключительно за свой комфорт.

Татьяна Микулич:
Берется вся сумма, что они оплатили по прибору группового учета, берется фактический расход по индивидуальным приборам учета и выводится эта разница. То есть, если человек экономил, а сосед нет, то сосед получит доплату, вы получите возврат.

Люди в материале: Татьяна Микулич

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Наша зима показала себя с самой что ни на есть теплой стороны. Есть в этом как плюсы, так и минусы, сообщили в программе «Неделя». Надеемся, что...
 
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