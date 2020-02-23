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Климатическая зима так и не наступила. Сколько Беларусь сэкономила на тёплой погоде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наша зима показала себя с самой что ни на есть теплой стороны. Есть в этом как плюсы, так и минусы, сообщили в программе «Неделя».
На государственном уровне уже с большего понятно, где удалось сэкономить. По некоторым позициям суммы можно смело назвать значительными. Где убыло, где прибыло?
Алёна Сырова, корреспондент:
Этой зимой в плюсе от капризов природы, похоже, останутся только европейские страны. В Финляндии, например, из-за тепла и небывалых ветров здорово удалось сэкономить на электроэнергии. Экономический эффект от, пусть пока непривычной для нас, еврозимы подсчитывают и в Беларуси.
Стабильно небольшой плюс, иногда – дождь, реже – снег (и тот таял почти за сутки). В 2020 году в обычно самый хлопотный сезон года белорусскую столицу коммунальные службы содержат в чистоте по осенней схеме, хоть и во всеоружии. На борьбу со снежной стихией готовы выйти сразу 400 спецмашин и тысячи рабочих. Минувшей зимой в эту пору они начинали свой день в 4 утра, чтобы успеть убрать город.
Сейчас такие меры не понадобились. Это, конечно, минус для сотрудников – все-таки зарплату получают без надбавок за дополнительные часы работ, но внушительный плюс для городского бюджета.
Александр Дорохович, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Сэкономили и те, кто по дорогам ездит. Когда тепло – расход ниже, это знает каждый автовладелец. То же касается общественного транспорта, он израсходовал на 901 тысячу литров меньше топлива, а троллейбусы, трамваи и электробусы вместе сэкономили почти 4 миллиона киловатт-часов энергии.
Но всё же, главная статья расходов зимой – отопление. В этот раз траты значительно меньше. Минчане меньше грелись и больше сэкономили – 26 миллионов рублей.
Александр Дорохович:
На отопление квартир, предприятий, работу заводов Беларуси каждый год нужно более 18,5 миллиардов кубометров газа. Много. Стремимся снижать, переходить на местные источники топлива – за 2019 год потребление древесного увеличили на 200 тысяч т. у.т.
Михаил Малашенко, директор Департамента по энергоэффективности Госстандарта:
Подсчитаем численный эквивалент экономии за январь при стоимости 127 долларов за 1 тысячу кубометров газа – итого почти 7 миллионов долларов. Согласитесь, внушительная сумма?
Самая холодная пора по календарю еще не закончилась и даже продлится на день больше – все-таки год високосный. Но климатическая зима так и не наступила, затянувшаяся осень перешла в раннюю весну. Один сезон, так уж вышло, потерялся, зато ощутимо нашей стране принес определенную выгоду. Теперь самое время подумать, как грамотно распорядиться сэкономленным во время еврозимы 2020, но, конечно, не расслабляться – погода – дама капризная.
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Новости Беларуси. Наша зима показала себя с самой что ни на есть теплой стороны. Есть в этом как плюсы, так и минусы, сообщили в программе «Неделя». На...
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