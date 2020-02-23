В Минске из-за теплой зимы владельцы меховых салонов терпят убытки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На улице плюс, а в кассе минус. Владельцы меховых салонов в Минске подсчитывают убытки от теплой зимы. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова узнала о том, как погода изменила моду.

Зима со знаком плюс замораживает продажи мехового бизнеса. Шубы из норки, соболя и песца в ожидании хозяек, но они не приходят за роскошными предметами гардероба из-за аномально теплой зимы.

«Как менеджер по продажам крупного мехового салона могу сказать, что продажи этой зимой были неутешительными. В связи с аномальной теплой погодой они значительно просели по сравнению с прошлыми годами. Также могу сказать, что много конкурентных салонов понесли убытки. Надеемся, что следующая зима будет в пределах климатической нормы», – сказала менеджер по продажам мехового салона Виктория Шапетько.

Без белых шуб пережили зиму и растения в ботаническом саду. Количество снежных дней сотрудники могут перечислить по пальцам. Потому они не удивлены, что в феврале расцвели подснежники и другие весенние цветы, а на карликовой иве уже распустились почки.

«Я называю такой период: весна в феврале пришла. С чем связано? Потепление климата происходит, аномальные явления. Растению кажется, что наступила весна, тепло. Посмотрите, как набухли почки ивы. Вот она думает, что это апрель», – отметил ведущий научный сотрудник Ботанического сада Игорь Горанович.

Погода зимой бьет все рекорды. Их зарегистрировано за три дня почти четыре десятка. На четырех белорусских метеостанциях обновлены температурные максимумы за весь период наблюдений. Температура на столбике термометра достигла отметки 12,7 градуса.

«Как и в январе, так и в феврале были превышены рекорды максимальной температуры для конкретного дня. То есть это не абсолютные максимумы для месяца. То есть абсолютные максимумы остались не превышенными, но в самые теплые дни были превышены на большинстве пунктов наблюдений в Беларуси рекорды по максимальной температуре дня», – считает начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.

Погода со знаком плюс в феврале остается, а вот снег белорусы ждут в марте.