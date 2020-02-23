Источник материала: Новости Волковыска

В четвертьфинале областного мини-футбольного первенства волковысский «Беллакт» проиграл на выезде лидским «Электросетям».

Первый матч неделю назад между этими командами в Волковыске закончился со счётом 6:5 в пользу молочников.

В игре, проходившей 23 февраля в Лиде, сильнее были хозяева - 9:4.

Таким образом, лидская команда вышла в полуфинал, где встретится с ФСК «Гродненский».

Во второй паре зельвенская «Энергия», ведомая волковысским тренером Виталием Шестаком, встретится со слонимским «Форсажем». Зельвенцы по сумме двух встреч одолели сморгонских «Медведей», а слонимчане – команду из Ошмян.