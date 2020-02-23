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В Минске ГАИ остановила водителя каршеринга - он оказался пьяным и без прав

23.02.2020 21:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали пьяного бесправника, который управлял каршеринговым авто. Об этом сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска Любовь Трепашко.


Изображение: t.me/gaiminsk

23 февраля около 8:20 утра внимание экипажа ГАИ привлек каршеринговый автомобиль Volkswagen. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель 1997 года рождения лишен права управления и имеет признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило предположение — в его крови было 0,8 промилле алкоголя.

Водителя от управления отстранили, автомобиль отправили на охраняемую стоянку. В отношении мужчины составили два административных протокола.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства независимо от права собственности.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении мужчины составили два административных протокола.
 
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