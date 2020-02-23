В Минске ГАИ остановила водителя каршеринга - он оказался пьяным и без прав

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали пьяного бесправника, который управлял каршеринговым авто. Об этом сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска Любовь Трепашко.



Изображение: t.me/gaiminsk

23 февраля около 8:20 утра внимание экипажа ГАИ привлек каршеринговый автомобиль Volkswagen. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель 1997 года рождения лишен права управления и имеет признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило предположение — в его крови было 0,8 промилле алкоголя.

Водителя от управления отстранили, автомобиль отправили на охраняемую стоянку. В отношении мужчины составили два административных протокола.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства независимо от права собственности.