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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…В Солигорске почтили День памяти воинов-интернационалистов.

23.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


16 февраля 2020 21:38 5700

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…В Солигорске почтили День памяти воинов-интернационалистов.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Вот уже 31 год, не зарастает в нашем городе тропа к мемориалу «Черный тюльпан». Сюда приходят семьями, классами, молодожены возлагают цветы… И этот год не стал исключением.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…В Солигорске почтили День памяти воинов-интернационалистов.

15 февраля у памятника воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» состоялся митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов.

Отдать дань уважения участникам войны в Афганистане и почтить память погибших воинов-интернационалистов собрались в этот день представители районной власти, боевые товарищи, трудовые коллективы, учреждения образования члены семей погибших, участники войны.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…В Солигорске почтили День памяти воинов-интернационалистов.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…В Солигорске почтили День памяти воинов-интернационалистов.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…В Солигорске почтили День памяти воинов-интернационалистов.

Чёрный тюльпан – символ жестокой войны, безграничной боли утраты, символ оборванных судеб одиннадцати наших земляков. Каждый камень этого мемориала — это знак памяти об одном из погибших.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…В Солигорске почтили День памяти воинов-интернационалистов.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…В Солигорске почтили День памяти воинов-интернационалистов.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…В Солигорске почтили День памяти воинов-интернационалистов.

Перед участниками митинга выступили председатель Солигорского районного исполнительного комитета Андрей Леонидович ЖАЙЛОВИЧ, екретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Чижевичи Солигорского района Слуцкой епархии, протоиерей Николай Лабынько, председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Владимир Евгеньевич Купцевич, учащаяся ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» Полина Делендик, представитель парламента детей и молодежи г. Солигорска.

Слова глубокой скорби были адресованы матерям, чьи сыновья не вернулись из Афганистана.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…В Солигорске почтили День памяти воинов-интернационалистов.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…В Солигорске почтили День памяти воинов-интернационалистов.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…В Солигорске почтили День памяти воинов-интернационалистов.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…В Солигорске почтили День памяти воинов-интернационалистов.

Память погибших воинов-интернационалистов почтили минутой молчания. В этот день были названы имена каждого солигорчанина, погибшего на этой жестокой войне. Их подвиг, мужество и отвага навечно останутся в нашей памяти. В честь тех, кто сложил свои головы на полях сражений, звучали оружейные залпы.

О войне говорить тяжело, но мы не имеем права забывать о ней. О тех, кто не вернулся, и о тех, кто вернулся с искалеченной душой. Но, несмотря на всё жизнь продолжается… И мы надеемся и желаем Вам, чтобы те страшные дни никогда не вернулись, чтобы для жен и матерей не повторились, а остались в прошлом те мучительные дни и ночи ожидания и тревог.

Говорят, время залечивает раны, но без прошлого нет настоящего, и не может быть будущего. Ведь пока мы помним – мы живём. Память о тех событиях увековечена не только в обелисках и памятниках… Она живёт в наших сердцах.

Закончился митинг возложением цветов и венков к памятнику воинам-интернационалистам.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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16 февраля 2020 21:38 5700 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…В Солигорске почтили День памяти...
 
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