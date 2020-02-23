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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…В Солигорске почтили День памяти воинов-интернационалистов.
23.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
16 февраля 2020 21:38 5700
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…В Солигорске почтили День памяти воинов-интернационалистов.
Вот уже 31 год, не зарастает в нашем городе тропа к мемориалу «Черный тюльпан». Сюда приходят семьями, классами, молодожены возлагают цветы… И этот год не стал исключением.
15 февраля у памятника воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» состоялся митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов.
Чёрный тюльпан – символ жестокой войны, безграничной боли утраты, символ оборванных судеб одиннадцати наших земляков. Каждый камень этого мемориала — это знак памяти об одном из погибших.
Перед участниками митинга выступили председатель Солигорского районного исполнительного комитета Андрей Леонидович ЖАЙЛОВИЧ, екретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Чижевичи Солигорского района Слуцкой епархии, протоиерей Николай Лабынько, председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Владимир Евгеньевич Купцевич, учащаяся ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» Полина Делендик, представитель парламента детей и молодежи г. Солигорска.
Память погибших воинов-интернационалистов почтили минутой молчания. В этот день были названы имена каждого солигорчанина, погибшего на этой жестокой войне. Их подвиг, мужество и отвага навечно останутся в нашей памяти. В честь тех, кто сложил свои головы на полях сражений, звучали оружейные залпы.
О войне говорить тяжело, но мы не имеем права забывать о ней. О тех, кто не вернулся, и о тех, кто вернулся с искалеченной душой. Но, несмотря на всё жизнь продолжается… И мы надеемся и желаем Вам, чтобы те страшные дни никогда не вернулись, чтобы для жен и матерей не повторились, а остались в прошлом те мучительные дни и ночи ожидания и тревог.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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16 февраля 2020 21:38 5700 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…В Солигорске почтили День памяти...
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