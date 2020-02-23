ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…В Солигорске почтили День памяти воинов-интернационалистов.

О войне говорить тяжело, но мы не имеем права забывать о ней. О тех, кто не вернулся, и о тех, кто вернулся с искалеченной душой. Но, несмотря на всё жизнь продолжается… И мы надеемся и желаем Вам, чтобы те страшные дни никогда не вернулись, чтобы для жен и матерей не повторились, а остались в прошлом те мучительные дни и ночи ожидания и тревог.



Говорят, время залечивает раны, но без прошлого нет настоящего, и не может быть будущего. Ведь пока мы помним – мы живём. Память о тех событиях увековечена не только в обелисках и памятниках… Она живёт в наших сердцах.



Закончился митинг возложением цветов и венков к памятнику воинам-интернационалистам.

