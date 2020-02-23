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Венецианский карнавал остановлен из-за вспышки коронавируса

23.02.2020 20:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Венеции отменили празднование двух последних дней традиционного городского карнавала из-за вспышки коронавируса нового типа.

Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на агентство Reuters.

Мероприятие, ежегодно собирающее миллионы туристов, будет остановлено в ночь на понедельник. С этого дня вступает запрет на все публичные мероприятия – до первого марта включительно.

В субботу власти Италии объявили о комплексе чрезвычайных мер, предпринятых из-за вспышки заболевания. В Венето и Ломбардии на севере страны объявлено о закрытии школ и университетов. Местным властям разрешено вводить комендантский час в случае ухудшения ситуации.

Это связано с первыми случаями смерти европейцев от болезни на территории страны. В пятницу и субботу от коронавируса в Ломбардии и Венето умерли 75-летняя женщина и 78-летний мужчина. ​За сутки число заразившихся новой инфекцией в Италии удвоилось и превысило 100 человек.

В воскресенье отменены три футбольных матча Серии А: «Аталанта» – «Сассуоло», «Интер» – «Сампдория» и «Верона» – «Кальяри». Еврокубковые игры могут быть перенесены или проведены без зрителей. В понедельник будет проверена температура у всех футболистов и персонала испанской "Барселоны", которые должны будут приехать на матчи с неаполитанским "Наполи". ​

Ограничения могут коснуться Недели моды в Милане. В воскресенье стало известно, что модный дом Армани проведёт показ за закрытыми дверями. Гостям будет предложено смотреть трансляцию на сайте дома, сообщает агентство ANSA.
 
 
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Власти Венеции отменили празднование двух последних дней традиционного городского карнавала из-за вспышки коронавируса нового типа.
 
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