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Венецианский карнавал остановлен из-за вспышки коронавируса
Источник материала: Партизан
Власти Венеции отменили празднование двух последних дней традиционного городского карнавала из-за вспышки коронавируса нового типа.
Об этом сообщило
Мероприятие, ежегодно собирающее миллионы туристов, будет остановлено в ночь на понедельник. С этого дня вступает запрет на все публичные мероприятия – до первого марта включительно.
В субботу власти Италии объявили о комплексе чрезвычайных мер, предпринятых из-за вспышки заболевания. В Венето и Ломбардии на севере страны объявлено о закрытии школ и университетов. Местным властям разрешено вводить комендантский час в случае ухудшения ситуации.
Это связано с первыми случаями смерти европейцев от болезни на территории страны. В пятницу и субботу от коронавируса в Ломбардии и Венето умерли 75-летняя женщина и 78-летний мужчина. За сутки число заразившихся новой инфекцией в Италии удвоилось и превысило 100 человек.
В воскресенье отменены три футбольных матча Серии А: «Аталанта» – «Сассуоло», «Интер» – «Сампдория» и «Верона» – «Кальяри». Еврокубковые игры могут быть перенесены или проведены без зрителей. В понедельник будет проверена температура у всех футболистов и персонала испанской "Барселоны", которые должны будут приехать на матчи с неаполитанским "Наполи".
Ограничения могут коснуться Недели моды в Милане. В воскресенье стало известно, что модный дом Армани проведёт показ за закрытыми дверями. Гостям будет предложено смотреть трансляцию на сайте дома, сообщает агентство ANSA.
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Власти Венеции отменили празднование двух последних дней традиционного городского карнавала из-за вспышки коронавируса нового типа.
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