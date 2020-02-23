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Как в Беларуси озеленяются города, и как развит отечественный ландшафтный дизайн

23.02.2020 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Понятие патриотизма настолько многогранное, что иногда диву даешься, сколько всего можно в него включить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Вот, например, известная история с Грушевским сквером. Чем не патриотизм? Фактически люди отстояли свою малую родину, ведь для минчан это район и даже микрорайон. Вопрос только в том, почему изначально это не сделали городские власти?

Как в Беларуси озеленяются города, и как развит отечественный ландшафтный дизайн

На место пришлось выезжать Наталье Кочановой, председателю Совета Республики и уполномоченной Президента по Минску. Позже она сообщила, что глава государства поручил сохранить Грушевский сквер.

И вот буквально накануне пришли новости – Грушевскому скверу будут возвращены прежние границы. Это больше двух гектаров.

Как в Беларуси озеленяются города, и как развит отечественный ландшафтный дизайн

Правда, есть и обратные примеры, когда сами жители разрушают то, что создают для их комфорта местные власти. Две стороны медали озеленения в век урбанизации.

Ксения Худолей искала оазисы в каменных джунглях.

Как в Беларуси озеленяются города, и как развит отечественный ландшафтный дизайн

Ксения Худолей, корреспондент:
Беларусь недаром окрестили «легкими Европы». На каждого жителя приходится около гектара покрытых лесом земель. Но вот в условиях городских джунглей статус «зеленой» страны иногда приходится отстаивать, чтобы очередное фиторешение не стало скверным.

Даже записали послание Президенту. Как минчане боролись за Грушевский сквер

Ситуацию с Грушевским можно назвать единичной. Так бессовестно и открыто уничтожать городские насаждения смельчаки-застройщики решаются редко.

Ландшафтный дизайнер о Минске: мы застряли в прошлом, у нас нет современного решения в городе для людей

Практика показывает: начать облагораживать «траву у дома» соседи могут и своими силами.

Как в Беларуси озеленяются города, и как развит отечественный ландшафтный дизайн

И примеры такой самостоятельности есть, правда, нарушений экологической этики пока гораздо больше.

Горожане на свои праздники могут садить деревья. Как Барановичи стал одним из самых «зеленых» городов Беларуси

Именно такие проекты становятся примером не только для других регионов страны, но и для наших соседей.

Ландшафтный архитектор из Мурманска: в Беларуси необычайно хорошее озеленение по сравнению с Россией и Украиной

Научный подход в зеленом строительстве – еще один козырь в рукаве наших специалистов. В лабораториях Ботанического сада укрощают даже самые капризные растения, чтобы в белорусских широтах они чувствовали себя как дома. Процесс довольно сложный и длительный, но результат, безусловно, того стоит.

Как в Беларуси озеленяются города, и как развит отечественный ландшафтный дизайн

Игорь Гаранович, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Успех нашей работы будет зависеть от того, откуда эти растения взяты – из регионов, схожих по климату с Беларусью. Мы внедряем как можно больше интродуцентов. Это разнообразие и красота. Растения, такие как павловнии, магнолии, модные сейчас, мало в Беларуси в озеленении встречаются. С которыми, может быть, надо и повозиться.

Как в Беларуси озеленяются города, и как развит отечественный ландшафтный дизайн

Кропотливый труд ученых вскоре заиграет яркими красками на улицах страны. И хотя взращивают пока отечественные питомники все же меньше импортных поставок, интерес к выносливому и здоровому растению способен сместить приоритеты заказчиков.

Как в Беларуси озеленяются города, и как развит отечественный ландшафтный дизайн

К тому же дополнительным стимулом может стать экономическая выгода разработки. Ведь «зеленая красота» не требует жертв, а лишь разумного подхода, неравнодушия и внимания каждого из нас.

Как в Беларуси озеленяются города, и как развит отечественный ландшафтный дизайн

Люди в материале: Ксения Худолей, Игорь Гаранович

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Понятие патриотизма настолько многогранное, что иногда диву даешься, сколько всего можно в него включить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
 
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