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Как в Беларуси озеленяются города, и как развит отечественный ландшафтный дизайн
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Понятие патриотизма настолько многогранное, что иногда диву даешься, сколько всего можно в него включить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
На место пришлось выезжать Наталье Кочановой, председателю Совета Республики и уполномоченной Президента по Минску. Позже она сообщила, что глава государства поручил сохранить Грушевский сквер.
И вот буквально накануне пришли новости – Грушевскому скверу будут возвращены прежние границы. Это больше двух гектаров.
Правда, есть и обратные примеры, когда сами жители разрушают то, что создают для их комфорта местные власти. Две стороны медали озеленения в век урбанизации.
Ксения Худолей, корреспондент:
Ситуацию с Грушевским можно назвать единичной. Так бессовестно и открыто уничтожать городские насаждения смельчаки-застройщики решаются редко.
Ландшафтный дизайнер о Минске: мы застряли в прошлом, у нас нет современного решения в городе для людей
Практика показывает: начать облагораживать «траву у дома» соседи могут и своими силами.
И примеры такой самостоятельности есть, правда, нарушений экологической этики пока гораздо больше.
Именно такие проекты становятся примером не только для других регионов страны, но и для наших соседей.
Научный подход в зеленом строительстве – еще один козырь в рукаве наших специалистов. В лабораториях Ботанического сада укрощают даже самые капризные растения, чтобы в белорусских широтах они чувствовали себя как дома. Процесс довольно сложный и длительный, но результат, безусловно, того стоит.
Игорь Гаранович, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Кропотливый труд ученых вскоре заиграет яркими красками на улицах страны. И хотя взращивают пока отечественные питомники все же меньше импортных поставок, интерес к выносливому и здоровому растению способен сместить приоритеты заказчиков.
К тому же дополнительным стимулом может стать экономическая выгода разработки. Ведь «зеленая красота» не требует жертв, а лишь разумного подхода, неравнодушия и внимания каждого из нас.
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Новости Беларуси. Понятие патриотизма настолько многогранное, что иногда диву даешься, сколько всего можно в него включить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
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