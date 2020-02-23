А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 23 февраля 2020 года брестчане отметили начало Масленицы. Общегородской площадкой веселья стал парк культуры и отдыха Бреста. Празднование древнего славянского обычая начинается за восемь недель до Пасхи и продолжается неделю.





Окончание масленичной недели состоится 29 февраля. Кульминацией станет сожжение чучела зимы.

































































































Мало? Ещё есть видео и тоже много фото под спойлером по ссылке .