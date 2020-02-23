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А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

23.02.2020 21:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 23 февраля 2020 года брестчане отметили начало Масленицы. Общегородской площадкой веселья стал парк культуры и отдыха Бреста. Празднование древнего славянского обычая начинается за восемь недель до Пасхи и продолжается неделю.

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

Окончание масленичной недели состоится 29 февраля. Кульминацией станет сожжение чучела зимы.

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте

Мало? Ещё есть видео и тоже много фото под спойлером по ссылке.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 23 февраля 2020 года брестчане отметили начало Масленицы. Общегородской площадкой веселья стал парк культуры и отдыха Бреста. Празднование древнего...
 
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