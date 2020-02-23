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А посмотрите какие яркие и жизнеутверждающие фото с Масленицы в Бресте
23.02.2020 21:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 23 февраля 2020 года брестчане отметили начало Масленицы. Общегородской площадкой веселья стал парк культуры и отдыха Бреста. Празднование древнего славянского обычая начинается за восемь недель до Пасхи и продолжается неделю.
Окончание масленичной недели состоится 29 февраля. Кульминацией станет сожжение чучела зимы.
Мало? Ещё есть видео и тоже
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Сегодня, 23 февраля 2020 года брестчане отметили начало Масленицы. Общегородской площадкой веселья стал парк культуры и отдыха Бреста. Празднование древнего...
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