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Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все мы привыкли к успехам белорусских фристайлистов. Год для них начался лучше не придумаешь: первый этап Кубка мира выиграла Александра Романовская, на втором лучшей стала уже Анна Гуськова, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Кристина Момот, СТВ:
Виталий Гурков, СТВ:
На домашнем этапе не было лидеров. Александра Романовская, которая принесла нам золото на этапе в Дир-Вэлли, получила травму. Анну Гуськову, обладательницу первого места московского этапа, тоже решили поберечь на фоне старой травмы. А для Аллы Цупер из-за повреждений сезон, вероятнее всего, и вовсе завершен. Поэтому на старт вышли совсем юные спортсмены.
И пусть в первый день было без медалей, порадовала наша Валерия Болматова. Для 16-летней девушки этот турнир дебютный. Белоруска отобралась в финал двенадцати, исполнив самый простой прыжок с базовым коэффициентом 2,6. Cпортсменка стала 11-й – лучший белорусский результат на домашнем этапе.
Дмитрий Дащинский, старший тренер сборной Беларуси по фристайлу:
В истории с парнями чуда не произошло. Никто из семи заявленных белорусов не смог квалифицироваться в финал. После Москвы надежды были на 21-летнего Павла Дика. С предыдущего этапа он привез бронзу, но сразу же по приезду предупредил: медали – это, конечно, хорошо, но события форсировать не нужно.
Кстати, молодой чемпион явно был фаворитом у болельщиков.
Завершился турнир синхронными прыжками. Вид пока не олимпийский, но очень красивый. Проводить соревнования в этом виде на этапе Кубка мира – инициатива белорусов.
Одной из интереснейших наших пар был дуэт Максима Густика и Дмитрия Мазуркевича. Сплав опыта и молодости – разница в возрасте между спортсменами 10 лет. Но, к сожалению, отобраться в финал лыжным акробатам не удалось.
Дмитрий Мазуркевич, участник этапа Кубка мира по фристайлу (Беларусь):
Тем не менее, без медалей белорусы на домашнем старте не остались. Бронзу в синхронных прыжках завоевали Игорь Дробеньков и Макар Митрофанов. Парни 2001 и 2003 годов рождения.
Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Следующий этап Кубка мира пройдет в Казахстане. По словам Николая Козеко, на него отправятся Павел Дик, Дмитрий Мазуркевич, Максим Густик, Игорь Дробеньков и Макар Митрофанов. Среди девушек – лишь Снежана Дробенькова. Таким образом, очередной домашний старт позади, но на этом спортивная жизнь в Раубичах не заканчивается. Уже на следующей неделе здесь начнется чемпионат Европы по биатлону.
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Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили
Новости Беларуси. Все мы привыкли к успехам белорусских фристайлистов. Год для них начался лучше не придумаешь: первый этап Кубка мира выиграла Александра...
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