ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

23.02.2020 21:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все мы привыкли к успехам белорусских фристайлистов. Год для них начался лучше не придумаешь: первый этап Кубка мира выиграла Александра Романовская, на втором лучшей стала уже Анна Гуськова, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

Кристина Момот, СТВ:
Казалось, дома мы пошумим еще громче и у нас на пьедестале будет как минимум дуплет. Те, кто так думал, ошибся, и весьма серьезно. Только представьте – в мужской части никто из белорусов не сумел войти даже в финал. А у женщин в число 12 сильнейших попала одна наша спортсменка.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

Виталий Гурков, СТВ:
Кошмар, одним словом, по-другому и не скажешь. Впрочем, такому положению дел есть вполне логичное объяснение.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

Наталья Федорцова не искала оправданий, а говорит лишь фактами.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

Соревнования по фристайлу в плюсовую температуру? Как организовывали этап Кубка мира в «Раубичах»

На домашнем этапе не было лидеров. Александра Романовская, которая принесла нам золото на этапе в Дир-Вэлли, получила травму. Анну Гуськову, обладательницу первого места московского этапа, тоже решили поберечь на фоне старой травмы. А для Аллы Цупер из-за повреждений сезон, вероятнее всего, и вовсе завершен. Поэтому на старт вышли совсем юные спортсмены.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

И пусть в первый день было без медалей, порадовала наша Валерия Болматова. Для 16-летней девушки этот турнир дебютный. Белоруска отобралась в финал двенадцати, исполнив самый простой прыжок с базовым коэффициентом 2,6. Cпортсменка стала 11-й – лучший белорусский результат на домашнем этапе.

Валерия Болматова на этапе КМ по фристайлу в «Раубичах»: дежурный прыжок, оценкой очень довольна

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

Дмитрий Дащинский, старший тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Удались прыжки ее, уровня хорошего. Но у нее сложность, к сожалению, не позволяла бороться даже за суперфинал, не говоря уже о призовых местах.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

В истории с парнями чуда не произошло. Никто из семи заявленных белорусов не смог квалифицироваться в финал. После Москвы надежды были на 21-летнего Павла Дика. С предыдущего этапа он привез бронзу, но сразу же по приезду предупредил: медали – это, конечно, хорошо, но события форсировать не нужно.

Павел Дик о результатах этапа Кубка мира по фристайлу: я высоких задач себе не ставил

Кстати, молодой чемпион явно был фаворитом у болельщиков.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

«Позитивный человек, опытный». Что говорят фристайлисты, которых тренирует Антон Кушнир

Завершился турнир синхронными прыжками. Вид пока не олимпийский, но очень красивый. Проводить соревнования в этом виде на этапе Кубка мира – инициатива белорусов.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

Одной из интереснейших наших пар был дуэт Максима Густика и Дмитрия Мазуркевича. Сплав опыта и молодости – разница в возрасте между спортсменами 10 лет. Но, к сожалению, отобраться в финал лыжным акробатам не удалось.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

Дмитрий Мазуркевич, участник этапа Кубка мира по фристайлу (Беларусь):
У меня все, в принципе, получилось. Это у Максима немножечко не вышло. Мы становились по скорости исходя из погоды. Там ветрено, поэтому становились по погоде, в принципе.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

Тем не менее, без медалей белорусы на домашнем старте не остались. Бронзу в синхронных прыжках завоевали Игорь Дробеньков и Макар Митрофанов. Парни 2001 и 2003 годов рождения.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили. Но выступили по готовности.

Николай Козеко о сборной: мы сегодня находимся на фазе смены поколений

Следующий этап Кубка мира пройдет в Казахстане. По словам Николая Козеко, на него отправятся Павел Дик, Дмитрий Мазуркевич, Максим Густик, Игорь Дробеньков и Макар Митрофанов. Среди девушек – лишь Снежана Дробенькова. Таким образом, очередной домашний старт позади, но на этом спортивная жизнь в Раубичах не заканчивается. Уже на следующей неделе здесь начнется чемпионат Европы по биатлону.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

Люди в материале: Дмитрий Дащинский, Дмитрий Мазуркевич, Николай Козеко, Наталья Федорцова, Виталий Гурков, ​​​​​​​Кристина Момот

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Все мы привыкли к успехам белорусских фристайлистов. Год для них начался лучше не придумаешь: первый этап Кубка мира выиграла Александра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соревнования по фристайлу в плюсовую температуру? Как организовывали этап Кубка мира в «Раубичах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика