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Войтюшкевич и Шаркунова перепели хит, который в 2019 году получил «Оскар»

23.02.2020 22:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Змитер Войтюшкевич и Анна Шаркунова перепели на белорусском трек Shallow Леди Гаги и Бредли Купера. Это саундтрек к фильму «Звезда родилась», который в 2019 году взял «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая песня».

Автор белорусского текста — Никита Найденов. На кавер также появился клип, который срежиссировала Светлана Ефимик. На YouTube-канале Анны Шаркуновой ролик презентовали так: «Это коллаборация двух очень разных артистов. Но в музыке, как и в кино, часто случаются самые неожиданные союзы».

А вот так звучит оригинальная песня Shallow.

Напомним, что в сентябре прошлого года Анна Шаркунова перепела трек «Воины Света» группы Сергея Михалка Brutto.

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Теги: Минск
 
 
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Змитер Войтюшкевич и Анна Шаркунова перепели на белорусском трек Shallow Леди Гаги и Бредли Купера. Это саундтрек к фильму «Звезда родилась», который в 2019 году взял...
 
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