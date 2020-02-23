Войтюшкевич и Шаркунова перепели хит, который в 2019 году получил «Оскар»

Источник материала: Tut.by

Змитер Войтюшкевич и Анна Шаркунова перепели на белорусском трек Shallow Леди Гаги и Бредли Купера. Это саундтрек к фильму «Звезда родилась», который в 2019 году взял «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая песня».

Автор белорусского текста — Никита Найденов. На кавер также появился клип, который срежиссировала Светлана Ефимик. На YouTube-канале Анны Шаркуновой ролик презентовали так: «Это коллаборация двух очень разных артистов. Но в музыке, как и в кино, часто случаются самые неожиданные союзы».

А вот так звучит оригинальная песня Shallow.

Напомним, что в сентябре прошлого года Анна Шаркунова перепела трек «Воины Света» группы Сергея Михалка Brutto.

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