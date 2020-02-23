|
Николай Козеко о сборной: мы сегодня находимся на фазе смены поколений
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу все же с настороженностью говорит о смене поколений, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу все же с настороженностью говорит о смене поколений, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)