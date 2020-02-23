Николай Козеко о сборной: мы сегодня находимся на фазе смены поколений

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу все же с настороженностью говорит о смене поколений, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили





Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Мы сегодня находимся на фазе смены поколений. И дай бог, если мы сделаем правильные выводы и наберем хорошие обороты, уже в следующем сезоне можем показать нормальные результаты.