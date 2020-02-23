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Николай Козеко о сборной: мы сегодня находимся на фазе смены поколений

23.02.2020 21:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу все же с настороженностью говорит о смене поколений, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

Николай Козеко о сборной: мы сегодня находимся на фазе смены поколений

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Мы сегодня находимся на фазе смены поколений. И дай бог, если мы сделаем правильные выводы и наберем хорошие обороты, уже в следующем сезоне можем показать нормальные результаты.

Николай Козеко о сборной: мы сегодня находимся на фазе смены поколений

Люди в материале: Николай Козеко, Наталья Федорцова

 
 
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Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу все же с настороженностью говорит о смене поколений, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. ...
 
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