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Соревнования по фристайлу в плюсовую температуру? Как организовывали этап Кубка мира в «Раубичах»

23.02.2020 21:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для нашей страны этап Кубка мира по фристайлу уже стал традиционным: седьмой раз за историю и пятый подряд, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Соревнования по фристайлу в плюсовую температуру? Как организовывали этап Кубка мира в «Раубичах»

Хотя насчет последнего были вопросы. В этом году зима не балует ни снегом, ни морозами, а значит, сделать так, чтобы турнир прошел по высшему разряду, крайне сложно. Но, кажется, белорусы справились. И даже без катастрофических финансовых затрат.

Соревнования по фристайлу в плюсовую температуру? Как организовывали этап Кубка мира в «Раубичах»

Александр Гребнев, генеральный секретарь Белорусского лыжного союза:
Мы подходили очень сбалансированно и взвешенно. То есть принцип «минимум затрат и максимум возможностей» – наверное, мы придерживались этого.

Соревнования по фристайлу в плюсовую температуру? Как организовывали этап Кубка мира в «Раубичах»

Раубичи расположены чуть менее чем в 30 километрах от столицы. Добираться туда – не самое приятное занятие, если нет своей машины.

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Но и с этой трудностью организаторы справились. В выходные был пущен специальный автобус, который привозил болельщиков прямо к месту соревнований.

Соревнования по фристайлу в плюсовую температуру? Как организовывали этап Кубка мира в «Раубичах»

Александр Гребнев:
Город очень сильно нам помог, несмотря на то, что мероприятие проходит на территории Минского района Минской области. Город остался небезучастен, а это хорошо. Они тоже любят лыжный спорт и всячески нас поддерживают.

Соревнования по фристайлу в плюсовую температуру? Как организовывали этап Кубка мира в «Раубичах»

Вход для болельщиков был свободный. Одним словом, сделали все и даже больше, чтобы белорусы без поддержки не остались.

Соревнования по фристайлу в плюсовую температуру? Как организовывали этап Кубка мира в «Раубичах»

Люди в материале: Александр Гребнев, Наталья Федорцова

 
 
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Новости Беларуси. Для нашей страны этап Кубка мира по фристайлу уже стал традиционным: седьмой раз за историю и пятый подряд, сообщили в программе «Неделя спорта»...
 
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