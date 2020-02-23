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Соревнования по фристайлу в плюсовую температуру? Как организовывали этап Кубка мира в «Раубичах»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для нашей страны этап Кубка мира по фристайлу уже стал традиционным: седьмой раз за историю и пятый подряд, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Хотя насчет последнего были вопросы. В этом году зима не балует ни снегом, ни морозами, а значит, сделать так, чтобы турнир прошел по высшему разряду, крайне сложно. Но, кажется, белорусы справились. И даже без катастрофических финансовых затрат.
Александр Гребнев, генеральный секретарь Белорусского лыжного союза:
Раубичи расположены чуть менее чем в 30 километрах от столицы. Добираться туда – не самое приятное занятие, если нет своей машины.
Но и с этой трудностью организаторы справились. В выходные был пущен специальный автобус, который привозил болельщиков прямо к месту соревнований.
Александр Гребнев:
Вход для болельщиков был свободный. Одним словом, сделали все и даже больше, чтобы белорусы без поддержки не остались.
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Новости Беларуси. Для нашей страны этап Кубка мира по фристайлу уже стал традиционным: седьмой раз за историю и пятый подряд, сообщили в программе «Неделя спорта»...
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