«Позитивный человек, опытный». Что говорят фристайлисты, которых тренирует Антон Кушнир

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На домашнем этапе Кубка мира белорусы, помимо своей страны, могли спокойно поболеть и за еще одну команду. После завершения карьеры победитель Олимпийских игр в Сочи Антон Кушнир уехал работать в Казахстан, а сейчас привез своих подопечных на соревнования в родную Беларусь, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.





И, судя по отзывам, у нашего чемпиона неплохо получается на тренерском поприще.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили





Роман Иванов, участник этапа Кубка мира по фристайлу (Казахстан):

Позитивный человек, опытный человек. Опытный в своем деле. Знает, как выставить по скорости хорошо. Знает моменты, когда нужно где-то надо оттянуться, где-то подкрутить, подработать.