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«Позитивный человек, опытный». Что говорят фристайлисты, которых тренирует Антон Кушнир

23.02.2020 21:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На домашнем этапе Кубка мира белорусы, помимо своей страны, могли спокойно поболеть и за еще одну команду. После завершения карьеры победитель Олимпийских игр в Сочи Антон Кушнир уехал работать в Казахстан, а сейчас привез своих подопечных на соревнования в родную Беларусь, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

«Позитивный человек, опытный». Что говорят фристайлисты, которых тренирует Антон Кушнир

И, судя по отзывам, у нашего чемпиона неплохо получается на тренерском поприще.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

«Позитивный человек, опытный». Что говорят фристайлисты, которых тренирует Антон Кушнир

Роман Иванов, участник этапа Кубка мира по фристайлу (Казахстан):
Позитивный человек, опытный человек. Опытный в своем деле. Знает, как выставить по скорости хорошо. Знает моменты, когда нужно где-то надо оттянуться, где-то подкрутить, подработать.

Люди в материале: Роман Иванов, Антон Кушнир, Наталья Федорцова

 
 
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Новости Беларуси. На домашнем этапе Кубка мира белорусы, помимо своей страны, могли спокойно поболеть и за еще одну команду. После завершения карьеры победитель...
 
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