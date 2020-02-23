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«Позитивный человек, опытный». Что говорят фристайлисты, которых тренирует Антон Кушнир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На домашнем этапе Кубка мира белорусы, помимо своей страны, могли спокойно поболеть и за еще одну команду. После завершения карьеры победитель Олимпийских игр в Сочи Антон Кушнир уехал работать в Казахстан, а сейчас привез своих подопечных на соревнования в родную Беларусь, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
И, судя по отзывам, у нашего чемпиона неплохо получается на тренерском поприще.
Роман Иванов, участник этапа Кубка мира по фристайлу (Казахстан):
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Новости Беларуси. На домашнем этапе Кубка мира белорусы, помимо своей страны, могли спокойно поболеть и за еще одну команду. После завершения карьеры победитель...
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