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«Очень хорошие метры для зимы». Белорусы поставили на Кубке страны по длинным метаниям-2020 три рекорда

23.02.2020 22:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе в Минске легкоатлеты разыгрывали медали Кубка Беларуси по длинным метаниям. Турнир дал старт всему олимпийскому сезону, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

«Очень хорошие метры для зимы». Белорусы поставили на Кубке страны по длинным метаниям-2020 три рекорда

Татьяна Холодович в метании копья показала лучший результат сезона в мире, а Алексей Котковец установил новый рекорд Беларуси среди молодежи.

Ирина Петыш продолжит тему.

«Очень хорошие метры для зимы». Белорусы поставили на Кубке страны по длинным метаниям-2020 три рекорда

На протяжении двух дней 220 легкоатлетов страны сражались за победу в Кубке Беларуси. Четыре возрастные категории, три метательные дисциплины: копье, диск и молот. Для наших метателей этот старт – проба пера в календарном 2020-м.

«Очень хорошие метры для зимы». Белорусы поставили на Кубке страны по длинным метаниям-2020 три рекорда

Многие начали с рекордов. Например, метатель копья Алексей Котковец в четвертый раз переписал молодежный рекорд страны. На этот раз атлет отправил копье на отметку 82 метра 84 сантиметра.

«Очень хорошие метры для зимы». Белорусы поставили на Кубке страны по длинным метаниям-2020 три рекорда

Алексей Котковец, победитель Кубка Беларуси по длинным метаниям (копье, молодежь):
То, что планировал, в особенности в продвижении, не все получилось. А так вполне доволен. Для зимы результат 82 метра – очень прилично, в том числе для молодежи. Будем дорабатывать, прибавлять – лето-то скоро!

«Очень хорошие метры для зимы». Белорусы поставили на Кубке страны по длинным метаниям-2020 три рекорда

В списке участниц метания копья у взрослых значилась Татьяна Холодович, а значит, интрига даже не успела завязаться. Тем не менее, в секторе приятные сюрпризы случились. В своем первом старте в 2020-м Татьяна метнула копье на 67 метров и 17 сантиметров.

«Очень хорошие метры для зимы». Белорусы поставили на Кубке страны по длинным метаниям-2020 три рекорда

До повторения личного рекорда не хватило лишь 30 сантиметров. Но для первой строчки мирового рейтинга этого уже достаточно.

«Приятно удивлена, потому что не готовилась к этим соревнованиям». Холодович о победе на Кубке Беларуси по длинным метаниям

Еще одна белорусская метательница, но уже молота, тоже возглавила мировой рейтинг. Анна Малыщик на Кубке Беларуси отправила снаряд на 75 метров 45 сантиметров.

«Очень хорошие метры для зимы». Белорусы поставили на Кубке страны по длинным метаниям-2020 три рекорда

Анна Малыщик, победительница Кубка Беларуси по длинным метаниям (молот, взрослые):
Выступлением, естественно, довольна. Очень хорошие метры для зимы показаны, хорошее движение, именно техническое исполнение бросков. Я считаю, сегодня, можно сказать, одни из лучших моих соревнований, наверное, именно по техническому движению.

«Очень хорошие метры для зимы». Белорусы поставили на Кубке страны по длинным метаниям-2020 три рекорда

И Анна Малыщик, и Татьяна Холодович пропускают зимний сезон: вся подготовка направлена на Олимпиаду. Сейчас у наших метателей три лицензии: кроме Холодович и Малыщик в Токио поедет молотобоец Глеб Дударев.

«Очень хорошие метры для зимы». Белорусы поставили на Кубке страны по длинным метаниям-2020 три рекорда

Кстати, о молотобойцах. На Кубке Беларуси у этих спортсменов в категории «взрослые» развернулась настоящая интригующая борьба.

«Очень хорошие метры для зимы». Белорусы поставили на Кубке страны по длинным метаниям-2020 три рекорда

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
У метания молота у мужчин самая конкурентоспособная аура, атмосфера, о которой мы можем только мечтать. То есть человек 7-8 сегодня претендуют на три олимпийские лицензии. Поверьте, это очень важно. Мне как молотобойцу приятно говорить об этом.

«Очень хорошие метры для зимы». Белорусы поставили на Кубке страны по длинным метаниям-2020 три рекорда

Победителем Кубка Беларуси среди молотобойцев в категории взрослые стал 22-летний Александр Шиманович. Победу ему принес результат в заключительной попытке: 75 метров и 7 сантиметров.

«Очень хорошие метры для зимы». Белорусы поставили на Кубке страны по длинным метаниям-2020 три рекорда

На этом турнире зрители не увидели Ивана Тихона, но известно, что наш титулованный спортсмен настроен побороться за лицензии в Токио. Возможностей у него и у всех остальных легкоатлетов, еще много: впереди достаточно стартов, на которых можно выполнить олимпийский норматив.

«Очень хорошие метры для зимы». Белорусы поставили на Кубке страны по длинным метаниям-2020 три рекорда

Люди в материале: Алексей Котковец, Татьяна Холодович, Анна Малыщик, Вадим Девятовский, Ирина Петыш

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На неделе в Минске легкоатлеты разыгрывали медали Кубка Беларуси по длинным метаниям. Турнир дал старт всему олимпийскому сезону, сообщили в...
 
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