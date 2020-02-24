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Прогноз по валютам: продолжит ли доллар обновлять свои максимумы?

24.02.2020 06:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

– На внешних рынках за неделю евро к доллару умеренно снизился – с 1,0840 до 1,08 ровно, или на 0,4%.

Российский рубль снижался. Доллар подорожал к российскому рублю с 63,4 до 64,3, или на 1,3%. Евро подорожал с 68,8 до 69,4 российского рубля, или на 1%.

В результате к белорусскому рублю доллар и евро подорожали, российский рубль снизился.

Доллар подорожал на 0,61%, евро вырос на 0,23%, российский рубль подешевел на 0,72%.

Снижение российского рубля перевесило рост доллара и евро. В результате после трех недель роста на прошедшей неделе валютная корзина снизилась на 0,13%.

Важно отметить, что к концу недели доллар обновил исторический максимум. Примечателен тот момент, что при максимуме доллара белорусская валюта к корзине укрепилась.


фото: Myfin.by

Кстати, этим характеризовались и пятничные торги. Именно в тот день, когда доллар обновил исторический максимум, стоимость валютной корзины снизилась. То есть, эти максимумы по доллару скорее отражают быстрый рост доллара практически ко всем без исключения мировым валютам, чем какое-то особо сильное падение белорусского рубля.

На начавшейся неделе может быть продолжена тенденция снижения российского рубля к иностранным валютам. В этой ситуации у нас доллар и евро продолжат рост, а российский рубль снизится.

Доллар может подорожать до 2,23 белорусского рубля, евро может вырасти до 2,39 белорусского рубля. А российский рубль может снизится до 3,42 белорусского рубля за 100 российских.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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