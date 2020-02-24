Вот как выглядит умирающее озеро у д. Смуга с высоты

Источник материала: Виртуальный Брест

Желающие почитать про одно из крупнейших озёр Бреста, которое уже фактически не существует, добро пожаловать по ссылкам: первая и вторая . Один из шикарнейших водоёмов фактически исчез. Причина - отсутствие средств на закачку воды, так как озеро искусственное, и находится выше уровня течения реки Лесная.



























































