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Вот как выглядит умирающее озеро у д. Смуга с высоты
24.02.2020 08:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Желающие почитать про одно из крупнейших озёр Бреста, которое уже фактически не существует, добро пожаловать по ссылкам:
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Желающие почитать про одно из крупнейших озёр Бреста, которое уже фактически не существует, добро пожаловать по ссылкам: первая и вторая. Один из шикарнейших...
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