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Вот как выглядит умирающее озеро у д. Смуга с высоты

24.02.2020 08:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Желающие почитать про одно из крупнейших озёр Бреста, которое уже фактически не существует, добро пожаловать по ссылкам: первая и вторая. Один из шикарнейших водоёмов фактически исчез. Причина - отсутствие средств на закачку воды, так как озеро искусственное, и находится выше уровня течения реки Лесная.

Вот как выглядит умирающее озеро у д. Смуга с высоты

Вот как выглядит умирающее озеро у д. Смуга с высоты

Вот как выглядит умирающее озеро у д. Смуга с высоты

Вот как выглядит умирающее озеро у д. Смуга с высоты

Вот как выглядит умирающее озеро у д. Смуга с высоты

Вот как выглядит умирающее озеро у д. Смуга с высоты

Вот как выглядит умирающее озеро у д. Смуга с высоты

Вот как выглядит умирающее озеро у д. Смуга с высоты

Вот как выглядит умирающее озеро у д. Смуга с высоты

Вот как выглядит умирающее озеро у д. Смуга с высоты

Вот как выглядит умирающее озеро у д. Смуга с высоты

Вот как выглядит умирающее озеро у д. Смуга с высоты

Вот как выглядит умирающее озеро у д. Смуга с высоты

Вот как выглядит умирающее озеро у д. Смуга с высоты

Вот как выглядит умирающее озеро у д. Смуга с высоты

 
Теги: Брест
 
 
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  Желающие почитать про одно из крупнейших озёр Бреста, которое уже фактически не существует, добро пожаловать по ссылкам: первая и вторая. Один из шикарнейших...
 
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