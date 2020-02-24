Пьяный волковычанин бросал дорожные знаки в автомобили

Источник материала: Новости Волковыска

Опасную ситуацию на дороге создал 35-летний житель Волковысского района. Он в качестве пассажира вместе со своим знакомым приехал в деревню Брузги Гродненского района, чтобы отремонтировать автомобиль.

Пока водитель занимался ремонтом транспортного средства, мужчина решил скоротать время за распитием спиртных напитков. Употребив алкоголь, гражданин вышел на автодорогу. В том месте проходит реконструкция проезжей части, обочина обнесена конусами и временными знаками. Подозреваемый находясь в нетрезвом состоянии взял оградительный конус и беспричинно бросил в проезжающий мимо автомобиль «Ситроен». От удара у иномарки оказалось повреждено лобовое стекло, водителя от травм спасла небольшая скорость движения и то, что предмет попал ещё и в стойку кузова.

Ущерб от хулиганского поведения гражданина составил 160 рублей, его действиям дана правовая оценка, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.







