Одна из самых неформатных британских групп снова выступит в Минске

Источник материала: Tut.by

Эксцентричный провокатор Крис Корнер приедет в Минск 29 апреля, чтобы снова шокировать белорусских поклонников. Фронтмен британского коллектива IAMX представит новую акустическую программу Echo Echo. Потусторонний вокал, магия акустической гитары, крышесносные саунд-эффекты — если вы хоть раз слышали композиции Корнера, пропускать акустическую программу не рекомендуем.



Фото предоставлено организаторами

Кто он, загадочный Мистер Икс, создатель творческих ребусов, мрачный романтик и харизматичный безумец? Солист успешной британской группы Крис Корнер еще немного приоткрывает завесу своей сценической тайны для белорусских поклонников.

I am X

Как заявляет сам певец, он всегда мечтал создать акустический альбом. Еще с детства фронтмен будущей сверхновой звезды IAMX вдохновлялся гитарными приемами своих кумиров Дэвида Сильвиана, Джулиана Брима, дуэта Саймон и Гарфанкел. Подростковое любопытство Корнера переросло в серьезное увлечение, когда вместе с Лиамом Хоумом он создал группу F.R.I.S.K и продолжал пробовать неожиданное и искать себя. После распада команды в 2004 году Крис Корнер запустил новый сольный проект IAMX, который потряс европейскую андеграунд-сцену.

В эмоциональной палитре IAMX самые горячие и неоднозначные темы — сексуальная страсть, религиозный протест, гендерная неопределенность, любовь и смерть, боль одиночества и бесконечный поиск смысла жизни. В синглах IAMX нет клише и правил. Команда смело сочетает синти-поп и индитронику, трип-поп и дарк-кабаре, альтернативный рок и электронную музыку.

Все выступления Криса Корнера сопровождаются необычным видеорядом на большом экране с фрагментами из клипов и роликов IAMX, сценами из артхаусного кино. Однако фишкой интерактивного проекта стали эксперименты со светом, декорациями и костюмами, и главное — полное погружение зрителей в экспрессивное one-man шоу. Крис Корнер смешивает бурлеск и гламур в живом перфомансе на сцене и приправляет все это каплей безумия.

«Моя жизнь нуждается в постановке»

Интерес к «странной музыке» стал для Корнера навязчивой идеей, которая с головой погрузила его в изучение технологий создания и распространения музыки. В итоге IAMX не только пишут, исполняют и визуализируют, но и продюсируют все сами.

В разные периоды творчества команда без конца колесила по Европе и меняла локации. С 2014 года IAMX живут и работают в Лос-Анджелесе. Этот переезд вдохновил команду на их самый популярный альбом — Metanoia (2015) и мини-альбом Everything Is Burning (2016).

Всего в копилке IAMX 10 альбомов с учетом нового. И Корнер успешен не только как автор песен, продюсер и гастролирующий артист. В начале 2019 года команда записала 16 песен, ставших саундтреком к популярному сериалу «Как избежать наказания за убийство».

Кроме этого, фронтмен IAMX — талантливый видеохудожник и режиссер. Он создает потрясающе живые видео и чувственные музыкальные клипы. Например, для съемок в клипе на композицию Stardust певец пригласил американскую татуировщицу и галеристку Kat Von D, и фанаты тут же стали признаваться, что творения Корнера вызывают у них душевный оргазм.

«Эхо — это удар в голову, чтобы убить в ней пустоту»

Концепцию и звук нового акустического альбома Echo Echo Корнеру помог разработать продюсер и лауреат премии Грэмми Дэвид Боттрилл. Чудо родилось во всемирно известной музыкальной мекке — калифорнийской пустыне Мохава. «Роды» прошли успешно, и на свет появился десятый «ребенок» Корнера — альбом Echo Echo. «Вишенкой» альбома исполнитель называет точно подобранное сочетание звуков акустической гитары и вокала. Музыкант нашел тот умопомрачительный микс, в котором не теряется ни одна из прекрасных музыкальных сложностей.

Акустическое переосмысление одиннадцати старых композиций превратило их в новые звуковые ландшафты. «Переодетые» версии полностью меняют восприятие и показывают слушателям совершенно другое измерение музыки.

— Когда я начинал играть в IAMX, я был один на сцене и играл для пустых комнат, — признается певец. С тех пор Корнер выступал в театрах, церквях и даже в самом большом планетарии мира — и это произвело на него сильнейшее впечатление.

Крис Корнер с командой выступит в минском Дворце профсоюзов. Стать участниками акустического шоу можно будет уже в конце апреля.

Когда: 29 апреля 2020 года

Где: Дворец профсоюзов

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