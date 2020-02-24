﻿ Неделя белорусского предпринимательства стартует в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неделя белорусского предпринимательства стартует в Минске

24.02.2020 11:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

С 24 февраля по 1 марта в столице будет организован комплекс мероприятий, которые рассчитаны на широкую аудиторию от школьников до представителей крупного бизнеса.

Как сообщили в Республиканской конфедерации предпринимательства, в программе мероприятия - семинары, конференции, профильные заседания, выступления топ-менеджеров и бизнес-лидеров страны, а также «круглые столы» и «панельные дискуссии» и др. В рамках Недели состоятся акции: «Подари книгу библиотеке», «Предприниматели о предпринимательстве», «Демонстрируем свой бизнес», которые пройдут по всей стране.

26 февраля Национальной библиотеке пройдет II Республиканский деловой форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика».

С подробной программой недели предпринимательства можно ознакомиться на сайте конфедерации.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 24 февраля по 1 марта в столице будет организован комплекс мероприятий, которые рассчитаны на широкую аудиторию от школьников до представителей крупного бизнеса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяный волковычанин бросал дорожные знаки в автомобили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика