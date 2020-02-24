Неделя белорусского предпринимательства стартует в Минске

Источник материала: Ежедневник

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С 24 февраля по 1 марта в столице будет организован комплекс мероприятий, которые рассчитаны на широкую аудиторию от школьников до представителей крупного бизнеса.

Как сообщили в Республиканской конфедерации предпринимательства, в программе мероприятия - семинары, конференции, профильные заседания, выступления топ-менеджеров и бизнес-лидеров страны, а также «круглые столы» и «панельные дискуссии» и др. В рамках Недели состоятся акции: «Подари книгу библиотеке», «Предприниматели о предпринимательстве», «Демонстрируем свой бизнес», которые пройдут по всей стране.

26 февраля Национальной библиотеке пройдет II Республиканский деловой форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика».

С подробной программой недели предпринимательства можно ознакомиться на сайте конфедерации.