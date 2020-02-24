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Oops! Зима закончилась не начавшись

24.02.2020 11:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Настоящей зимы не было и не предвидится, сообщает Белгидромет.



В многокилометровой толще атмосферы по-прежнему преобладают западные ветры, которые с завидным постоянством несут вглубь континента теплый океанический воздух. Атлантические циклоны, непрерывной цепочкой смещаясь на восток, перекрывают доступ арктическому воздуху в южные широты, пишет TUT.BY

25 февраля ночью ожидается переменная облачность, днем преобладание облачной погоды. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории страны осадки в виде мокрого снега и дождя. 

Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −5…+1°С, максимальная днем +2…8°С.

В среду ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем по востоку страны осадки (дождь, ночью с мокрым снегом), ночью слабый гололед. В дневные часы по западной половине страны в области повышенного атмосферного давления погода улучшится. 

Ожидаются продолжительные прояснения и без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −1…+4°С, максимальная днем +3…9°С.


27 февраля погоду будет формировать очередная серия атмосферных фронтов с Западной Европы. На большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ночью слабый гололед. Ветер западной четверти, умеренный. Температура воздуха ночью −2…+4°С, днем +1…8°С.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами по стране кратковременные осадки — в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0…-7°С, максимальная днем −1…+6°С.

В выходные сохранится неустойчивый характер погоды. В субботу осадков немного, а в воскресенье снова во многих районах пройдут осадки. И снова повышенный температурный режим.
 
 
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Настоящей зимы не было и не предвидится, сообщает Белгидромет.
 
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