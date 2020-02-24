Money-back на все и наоборот - у РРБ-Банка праздник!

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

март 2019



Обновлены Интернет-банк и мобильные приложения для физических лиц, - стали доступны онлайн-заявка на выпуск платежной карточки, предоставление Банку онлайн-согласий для проверки кредитоспособности и другие опции.

апрель 2019

Банк увеличил сроки некоторых кредитов с 3 до 5 лет и поднял планку максимальной суммы по ним до 20 тысяч рублей.

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Депозитная линейка «РРБ-Банка» пополнилась новым вкладом для физических лиц - «36 месяцев безотзывный» в валюте. Срок вклада - 36 месяцев, минимальная сумма - 100 долларов/евро.

июнь 2019

Новый краткосрочный вклад для физических лиц в белорусских рублях появился в линейке «РРБ-Банка». Условия размещения средств на «Безотзывный на 35 дней»: срок - 35 дней; фиксированная процентная ставка, минимальная сумма первоначального взноса – 100 рублей.

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Стартовала трехмесячная рекламная игра «Выбирай, что тебе ближе!» Принять участие в ней могли все держатели платежных карточек «Белкарт» ЗАО «РРБ-Банк», а победители получали призы ежемесячно.

август 2019

Депозитная линейка для физических лиц пополнилась сразу тремя вкладами в российских рублях : «Безотзывный на 185 дней», «Безотзывный на 395 дней» и «Безотзывный на 795 дней».

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РРБ-Банк презентовал новый продукт - «Карту желаний» с обширным money-back: 2 % на всех АЗС мира независимо от суммы операций, 1,5% - на все другие покупки в любой точке мира. Карточный продукт для частных лиц VISA Classic Rewards «Карта желаний» ЗАО «РРБ-Банк» с бесконтактной технологией оплаты предусматривает бесплатные сервисы: интернет-банк, мобильный банкинг, пополнение карты. Карта выдается на 3 года с бесплатным обслуживанием на весь период.

октябрь 2019

Вслед за революционным карточным продуктом с money-back, «РРБ-Банк» запустил еще один необычный проект - зарплатный проект с названием «Наоборот». Согласно его условиям клиент получает комиссию за перечисление денег на карточки сотрудников в размере 1,2%. При условии остатка на счете фирмы не менее суммы ежемесячной зарплаты.

По словам автора зарплатного проекта «Наоборот», члена правления ЗАО «РРБ-Банк» Екатерины Харитоновой, «этим проектом банк закладывает фундамент для новых банковских продуктов и сервисов, порой неожиданных, но востребованных рынком. Мы намерены удивлять, вдохновлять и… ломать стереотипы в целом о банке».

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В обновленных интернет-банке и мобильном банке для физических лиц пользователи получили доступ к нескольким новым опциям и возможностям, кроме того были улучшены ряд разделов.

ноябрь 2019

У владельцев карточек «Карта желаний» появилась новая возможность - воспользоваться услугами или приобрести товар от компаний – партнеров «РРБ-Банка» на специальных условиях.

декабрь 2019

Совет директоров ЗАО «РРБ-Банк» принял решение о выплате дивидендов по простым (обыкновенным) акциям банка по результатам 2013-2018 годов. Размер дивиденда, приходящегося на одну акцию - одна копейка.

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Председатель Правления ЗАО «РРБ-Банк» Виталий Дранкевич стал лауреатом международной бизнес-премии «Лидер года – 2019» в номинации «Персона года».

Бизнес-премия «Лидер года – 2019»

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В рамках акции «Наши дети» сотрудники РРБ-Банка побывали в Сенненской школе-интернате для детей-сирот. Новогодняя программа включала в себя не только поздравления вручение подарков, но и несколько нетрадиционных активностей - презентацию на актуальную тему «Внимание! Кибермошенники!», вручение дипломов, игра в волейбол.

«Наша миссия заключалась не только в том, чтобы поздравить ребят с новогодними праздниками, пообщаться и подарить подарки, но и подготовить их, особенно старшеклассников, к финансовой взрослой жизни, рассказать о безопасном использовании цифровых технологий и ресурсов интернета при совершении различных операций, о конфиденциальной информации, о том, как защищать свои финансы», - рассказала начальник службы маркетинга Елена Наркевич.

январь 2020

«РРБ-Банк» запустил новый пакет услуг по РКО для юрлиц и ИП «Каждому свой». По условиям проекта клиент сам выбирает набор услуг, которые в него входят и договаривается с банком об их стоимости.

февраль 2020

Юридические лица и индивидуальные предпринимателями получили возможность подключить пакет услуг «Дебют». Особенность инструмента - абонентская плата не взимается. При этом бесплатными являются Интернет-Банк с использованием смс-кода, мобильное приложение с возможностью проведения платежей, встречные платежи и прием наличных денежных средств.