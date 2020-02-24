|
Money-back на все и наоборот - у РРБ-Банка праздник!
Источник материала: Myfin
март 2019
Обновлены Интернет-банк и мобильные приложения для физических лиц, - стали доступны онлайн-заявка на выпуск платежной карточки, предоставление Банку онлайн-согласий для проверки кредитоспособности и другие опции.
апрель 2019
Банк увеличил сроки некоторых
***
Депозитная линейка «РРБ-Банка» пополнилась новым вкладом для физических лиц -
июнь 2019
Новый краткосрочный вклад для физических лиц в белорусских рублях появился в линейке «РРБ-Банка». Условия размещения средств на «Безотзывный на 35 дней»: срок - 35 дней; фиксированная процентная ставка, минимальная сумма первоначального взноса – 100 рублей.
***
Стартовала трехмесячная рекламная игра «Выбирай, что тебе ближе!» Принять участие в ней могли все держатели платежных карточек «Белкарт» ЗАО «РРБ-Банк», а победители получали призы ежемесячно.
август 2019
Депозитная линейка для физических лиц пополнилась сразу тремя вкладами в
***
РРБ-Банк презентовал новый продукт -
октябрь 2019
Вслед за революционным карточным продуктом с money-back, «РРБ-Банк» запустил еще один необычный проект - зарплатный проект с названием «Наоборот». Согласно его условиям клиент получает комиссию за перечисление денег на карточки сотрудников в размере 1,2%. При условии остатка на счете фирмы не менее суммы ежемесячной зарплаты.
По словам автора зарплатного проекта «Наоборот», члена правления ЗАО «РРБ-Банк» Екатерины Харитоновой, «этим проектом банк закладывает фундамент для новых банковских продуктов и сервисов, порой неожиданных, но востребованных рынком. Мы намерены удивлять, вдохновлять и… ломать стереотипы в целом о банке».
***
В обновленных интернет-банке и мобильном банке для физических лиц пользователи получили доступ к нескольким новым опциям и возможностям, кроме того были улучшены ряд разделов.
ноябрь 2019
У владельцев карточек «Карта желаний» появилась новая возможность - воспользоваться услугами или приобрести товар от компаний – партнеров «РРБ-Банка» на специальных условиях.
декабрь 2019
Совет директоров ЗАО «РРБ-Банк» принял решение о выплате дивидендов по простым (обыкновенным) акциям банка по результатам 2013-2018 годов. Размер дивиденда, приходящегося на одну акцию - одна копейка.
***
Председатель Правления ЗАО «РРБ-Банк» Виталий Дранкевич стал лауреатом международной бизнес-премии «Лидер года – 2019» в номинации «Персона года».
***
В рамках акции «Наши дети» сотрудники РРБ-Банка побывали в Сенненской школе-интернате для детей-сирот. Новогодняя программа включала в себя не только поздравления вручение подарков, но и несколько нетрадиционных активностей - презентацию на актуальную тему «Внимание! Кибермошенники!», вручение дипломов, игра в волейбол.
«Наша миссия заключалась не только в том, чтобы поздравить ребят с новогодними праздниками, пообщаться и подарить подарки, но и подготовить их, особенно старшеклассников, к финансовой взрослой жизни, рассказать о безопасном использовании цифровых технологий и ресурсов интернета при совершении различных операций, о конфиденциальной информации, о том, как защищать свои финансы», - рассказала начальник службы маркетинга Елена Наркевич.
январь 2020
«РРБ-Банк» запустил новый пакет услуг по
февраль 2020
Юридические лица и индивидуальные предпринимателями получили возможность подключить пакет услуг «Дебют». Особенность инструмента - абонентская плата не взимается. При этом бесплатными являются Интернет-Банк с использованием смс-кода, мобильное приложение с возможностью проведения платежей, встречные платежи и прием наличных денежных средств.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 февраля банку исполнилось 26 лет. Каким был первый год новой четверти века в жизни РРБ-Банка - в традиционной подборке Myfin.by.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)