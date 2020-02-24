Белорусские фристайлисты Дребенков и Митрофанов взяли «бронзу» в Раубичах

Белорусские фристайлисты Игорь Дребенков и Макар Митрофанов завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках на домашнем этапе Кубка мира в Раубичах. Наши спортсмены уступили лишь двум швейцарским дуэтам. Еще одна белорусская пара Павел Дик и Андрей Кузьмин завершили турнир на четвертом месте.
В индивидуальных соревнованиях побороться за медали белорусы не смогли. У мужчин лучший среди белорусов стал Максим Густик, занявший 15-е место, у женщин – Валерия Болматова (11-е место). Выиграли соревнования американец Джастин Шенефельд и австралийка Лора Пилл соответственно.