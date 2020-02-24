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Белорусские фристайлисты Дребенков и Митрофанов взяли «бронзу» в Раубичах

24.02.2020 11:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские фристайлисты Дребенков и Митрофанов взяли «бронзу» в Раубичах
Фото из открытых источников

Белорусские фристайлисты Дребенков и Митрофанов взяли «бронзу» в Раубичах Белоруска Анна Гуськова выиграла этап Кубка мира по фристайлу в Москве
Белорусские фристайлисты Игорь Дребенков и Макар Митрофанов завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках на домашнем этапе Кубка мира в Раубичах. Наши спортсмены уступили лишь двум швейцарским дуэтам. Еще одна белорусская пара Павел Дик и Андрей Кузьмин завершили турнир на четвертом месте.

В индивидуальных соревнованиях побороться за медали белорусы не смогли. У мужчин лучший среди белорусов стал Максим Густик, занявший 15-е место, у женщин – Валерия Болматова (11-е место). Выиграли соревнования американец Джастин Шенефельд и австралийка Лора Пилл соответственно.

 
 
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В Раубичах завершился этап Кубка мира в лыжной акробатике фристайла.
 
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