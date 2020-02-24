Девушка споткнулась и упала на дорогу, по которой несся автобус. Вот, как ей удалось выжить

Источник материала: Tut.by

Опасный момент попал на видео в Ростовской области России: камера наблюдения сняла, как девушка шла по автобусной остановке и споткнулась на бордюре в самое неудачное время. Она упала прямо на проезжую часть, по которой на высокой скорости ехал автобус. Девушке невероятно повезло: посмотрите, как ей удалось остаться невредимой!