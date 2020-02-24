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Девушка споткнулась и упала на дорогу, по которой несся автобус. Вот, как ей удалось выжить

24.02.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Опасный момент попал на видео в Ростовской области России: камера наблюдения сняла, как девушка шла по автобусной остановке и споткнулась на бордюре в самое неудачное время. Она упала прямо на проезжую часть, по которой на высокой скорости ехал автобус. Девушке невероятно повезло: посмотрите, как ей удалось остаться невредимой!

 
 
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