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В Беларуси три человека погибли на железной дороге в течение пяти часов

24.02.2020 12:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси три человека погибли на железной дороге в течение пяти часов
Фото из открытых источников

В Беларуси за сутки зафиксировано сразу три случая смертельных травм на железной дороге, сообщает УИОС МВД. В первом случае 59-летний мужчина попал под поезд «Минск–Гомель» на железнодорожной станции Пуховичи.

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Около 8 часов вечера недалеко от станции Кореневка Гомельского района под грузовой тепловоз попал 61-летний мужчина. Через несколько часов на остановочном пункте Асино в Дзержинском районе 47-летний минчанин решил перейти пути перед приближением пассажирского состава «Гродно–Гомель», в результате чего попал под поезд.

По данным фактам проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В МВД обратили внимание, что с начала 2020 года на железной дороге Беларуси произошло 12 несчастных случаев, из которых большинство закончилось для пешеходов летальным исходом.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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