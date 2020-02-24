В Беларуси три человека погибли на железной дороге в течение пяти часов

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси за сутки зафиксировано сразу три случая смертельных травм на железной дороге, сообщает УИОС МВД. В первом случае 59-летний мужчина попал под поезд «Минск–Гомель» на железнодорожной станции Пуховичи.

Около 8 часов вечера недалеко от станции Кореневка Гомельского района под грузовой тепловоз попал 61-летний мужчина. Через несколько часов на остановочном пункте Асино в Дзержинском районе 47-летний минчанин решил перейти пути перед приближением пассажирского состава «Гродно–Гомель», в результате чего попал под поезд.

По данным фактам проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В МВД обратили внимание, что с начала 2020 года на железной дороге Беларуси произошло 12 несчастных случаев, из которых большинство закончилось для пешеходов летальным исходом.