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Египетское турне Александра Лукашенко

24.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе решил лично проверить, как обстоят дела на африканском рынке. Направление это непростое, но, как доказал визит белорусского лидера в Египет, весьма перспективное, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

В аэропорту Каира Александра Лукашенко встречал министр образования Египта. Весьма необычно для такого случая. Объясняется просто: наука и технологии – ключевые сферы развития отношений между двумя странами.

С главой Египта Абделем Фаттах ас-Сиси Александр Лукашенко встретился во дворце аль-Иттихадия. В переводе с арабского – «федерация». Все по протоколу: красная дорожка, гимны двух стран и республиканская гвардия. В руках родное оружие для всех президентских полков стран СНГ – самозарядный карабин Симонова. 7 лет назад страна пережила политический кризис. Раскол общества, митинги, вооруженные столкновения. Абдель Фаттах ас-Сиси тогда занимал пост министра обороны. Как только фельдмаршал понял, что президент Мухаммед Мурси ведет Египет в дремучее средневековье, он поддержал демонстрантов родного Каира в свержении главы государства. Последователи Мурси, организация «Братья-мусульмане», ответили террористической войной в самом Египте и за его пределами.

«Беларусь осуждает любые проявления терроризма и выражает полную поддержку усилиям Египта в борьбе с этой угрозой. Мы знаем, какую роль играет Египет в борьбе с терроризмом и какой вклад внесло это государство в противодействие терроризму», – сказал Лукашенко.

У ас-Сиси и Лукашенко немало общих интересов. Египет может стать воротами для входа белорусских товаров на африканский континент.

«Мы предлагаем вам принять участие в масштабном проекте нового Суэцкого канала. Он будет включать в себя зону свободной торговли и логистический центр на двух берегах канала. Такой международный торговый хаб на берегах одного из самых важных морских путей мира», – отметил Абдель Фаттах ас-Сиси.

На берегах Нила уже собрали несколько сотен тракторов «Беларусь». Техника востребована, треть египтян трудятся в сельском хозяйстве. Запущен совместный проект по выпуску МАЗов.

«В основном в Египет поставляется шасси без платформы. Входит кабина, внутренние компоненты машины, такие как двигатель и коробка. А уже египетская стороны ставит свои надстройки», – пояснил начальник бюро управления внешнеэкономической деятельности ОАО «МАЗ» Вадим Козловский. 
  
Президенты договорились и о совместном производстве беспилотников. «Договорились о хорошем контракте на миллион долларов. На поставку, создание здесь производства, обучение их специалистов и постепенной локализации. Поэтому, можно сказать, что мы пришли сюда надолго», – отметил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков. 

У Египта одна из самых мощных армий в регионе. Но техника, приобретенная еще у Советского Союза, устарела. Неслучайно Ас-Сиси долго рассматривал макет системы залпового огня «Полонез» белорусского производства.

Египетский президент удивлял коллегу мирными разработками. В 45 километрах от столицы страны в пустыне строят город будущего – Новый Каир. Территория 700 квадратных километров. Это как два Минска. Сюда переедет весь государственный аппарат. В городе будет все для жизни. Торговые центры, жилые кварталы и спортивные комплексы. Александр Лукашенко готов поделиться опытом.

В Египет Александр Лукашенко приехал не с пустыми руками. Ас-Сиси он подарил Коран, напечатанный в Беларуси. А еще фотографию. На ней президент и Фади Халиль. В Беларуси его называют Федя. Он уже семь лет работает в Светлогорске на предприятии по производству целлюлозы. Лукашенко посещал его накануне визита. «У тебя на родине мы будем через три дня и мы тебя там вспомним. И даже президенту скажу, как у нас египтяне проживают», – сказал Лукашенко. Белорусский лидер обещание сдержал. Из Каира он тоже улетел с подарками. Ас-Сиси, как и полагается военному, подарил египетский меч.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе решил лично проверить, как обстоят дела на африканском рынке. Направление это непростое, но, как доказал...
 
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