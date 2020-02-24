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28 февраля VIII пройдет Съезд Федерации профсоюзов Беларуси. Слово делегату

24.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

28 февраля VIII пройдет Съезд Федерации профсоюзов Беларуси. Слово делегату

Минувший год был очень ответственным для профсоюзного движения. По всей стране проходили отчетно-выборные собрания и конференции профсоюзных организаций предприятий и районов. В этом году отчетно-выборная кампания подходит к своему финалу и завершится 28 февраля VIII Съездом Федерации профсоюзов Беларуси. 508 делегатов со всей страны избраны на масштабный форум. Планируется, что в его работе примет участие Президент Республики Беларусь.

Анатолий Тарамына, председатель районного объединения профсоюзов:

— Для меня очень почетно и вместе с тем ответственно представлять наш район на этом масштабном мероприятии. На Съезде мы определим основные направления работы на ближайший период, поставим перед собой задачи, над решением которых будем работать следующие пять лет. Все они будут отражены в программе деятельности ФПБ на 2020- 2025 гг.

Мы уже работаем с этим документом. И для меня важно, чтобы в нем были отражены интересы и проблемы, актуальные для нашего района. Повышение уровня и качества жизни людей, обеспечение полной и продуктивной занятости, достойной заработной платы, социальной защищенности членов профсоюзов, устойчивого развития национальной экономики. Выполнение норм и обязательств, включенных в коллективные договора, общественный контроль за соблюдением законодательства о труде, охрана труда и создание надлежащих санитарно-бытовых условий работникам, утверждение здорового образа жизни, поддержка социально-значимых актов, проектов направленных на формирование образованного и духовно-нравственного человека.

Предыдущие годы показали силу профсоюзного движения страны. Это авторитетная организация, позиция которой имеет вес на всех уровнях — от местной власти до правительства. В нашей инициативе были приняты важные изменения в законодательных актах, улучшающих жизнь трудящихся. Впервые в истории Федерация профсоюзов наравне с органами исполнительной и законодательной власти выступила одним из разработчиков законопроекта по изменению Трудового кодекса. Всего ФПБ были внесены предложения по изменению более 30 статей. Все они направлены на то, чтобы дать дополнительные гарантии и улучшить положение трудящихся.

Огромная работа проделана в правовой сфере и области охраны труда. Но тем не менее, еще есть над чем работать. И я уверен, что в следующие пять лет нам вместе удастся добиться ещё большего.

 
 
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Минувший год был очень ответственным для профсоюзного движения. По всей стране проходили отчетно-выборные собрания и конференции профсоюзных организаций...
 
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