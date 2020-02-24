Еврей из концлагеря — нацистский преступник. Самый странный случай в мире

Источник материала: Аргументы и факты

13 июля 1953 года в своём доме в городе Холоне (недалеко от Тель-Авива) на 52-м году жизни скончался Яков Козальчик, бывший начальник «вспомогательной» еврейской полиции оккупированного немцами города Крынки и лагерный «капо» (глава тюремного блока) в Освенциме. Козальчик вошёл в историю тем, что стал единственным евреем, которого пытались судить за преступления на стороне нацистов в годы Второй мировой войны. А Израиль, чья разведка прославилась похищениями и убийствами офицеров СС по всему миру, отказался выдать Козальчика органам юстиции Восточной Европы. Впрочем, в случае Якова однозначного мнения нет. Поэтому давайте попробуем разобраться: он действительно убийца на службе Гитлера или всё же честный человек?

Циркач, несущий бомбу

Родившийся в 1902 году Яков Козальчик был гражданином Российской империи и выходцем из бедной еврейской семьи: его отец выделывал кожи, но много не зарабатывал. Мальчик уже в семь лет отличался небывалой физической силой: мог пронести в зубах (!) ведро с водой от колодца до дома родителей.

Однако отец и мать Якова умерли в один год: ребёнка поместили в сиротский приют. В 1920 году Козальчик уехал из уже независимой Польши на Кубу, где работал грузчиком в порту Гаваны. Сослуживцы удивлялись уникальной мощи «гастарбайтера»: парень на спор перетягивал канат у десятка человек, мог поднять вверх телегу с лошадьми. Эти способности были замечены менеджерами бродячих цирков: вскоре Яков как профессиональный борец участвовал в цирковых выступлениях в США, Мексике и Аргентине. Человек огромного роста, весом в 130 килограмм, он шокировал зрителей своей силой.

В 1938 году Яков вернулся в Европу, женился и поселился с супругой в родном городке, через год ставшем частью Советского Союза: Красная армия после нападения Гитлера на Польшу заняла Западную Украину и Западную Белоруссию. В 1941 году в Крынки вошли части германского вермахта. При авианалёте в центре города упала стокилограммовая бомба, но не взорвалась: рискуя жизнью, Козальчик взял снаряд на руки и отнёс на окраину. Поражённые зрелищем немцы дали силачу прозвище Бомботраген («Несущий бомбу»).

Боялись даже эсэсовцы

Евреев загнали в гетто, и оккупанты предложили Козальчику возглавить местную «вспомогательную полицию», пойти к ним на службу. Яков согласился сотрудничать с нацистами. Как он объяснял позднее, выбора не было: борец надеялся, что работа на немцев поможет сохранить жизни горожан. Однако в ноябре 1942 года гетто расформировали: почти всех жителей, включая жену и двух детей Козальчика, отправили в лагерь смерти Треблинка. В Крынках остались лишь 350 человек, выпускавших на заводе нужную Рейху продукцию под руководством Якова. 23 января 1943 года рабочих внезапно посадили на поезд и повезли в Освенцим. Яков сумел сломать окно вагона, и несколько молодых людей сбежали, выпрыгнув под откос: сам же силач не смог выбраться ввиду своих огромных размеров. В Освенциме эсэсовцы, впечатлённые объёмами и мускулатурой Якова, назначили Козальчика капо (начальником) тюремного блока. В его обязанности входила порка плетью провинившихся узников и сопровождение приговорённых к казни к «чёрной стене» во дворе. Евреи прозвали борца Шимшон-Эйзен («железный Самсон»). Тот сразу навёл порядок, избивая уголовников, отнимавших скудные пайки у обессилевших заключённых. С силачом опасались связываться даже рядовые эсэсовцы: лагерное начальство считало циркача чем-то вроде главного развлечения Освенцима и запрещало в него стрелять. А ударить здоровенного борца отважится не каждый солдат: ясно, что Шимшон-Эйзен даст отпор.



Во дворе одного из блоков Освенцима. Фото: Public Domain

Гнул рукой железный прут

«Он был необычайно силён и легко гнул руками железный прут», — вспоминает Бени Вирцберг, один из узников. Выжившие в Освенциме свидетельствовали: Козальчик доставал хлеб для детей и больных заключённых, помогая не умереть, спасал людей от уголовников, обеспечивая физическую защиту. Довольно часто он прятал подростков-заключённых, приговорённых к смерти за кражу хлеба. В то же время есть и другие мнения: Козальчик не оставался бы два года подряд на своей должности, делай он только добрые дела. Кого-то ему приходилось всерьёз бить плетью, а кого-то — и тащить к виселице… Это был всё же концентрационный лагерь, а не Диснейленд. Перед освобождением Освенцима в январе 1945 года отрядами Красной армии немцы угнали большинство заключённых, и Козальчик едва не погиб на «марше смерти». Он был болен и передвигался с трудом, но помнящие добро люди помогали гиганту идти, а определённый участок пути даже пронесли на носилках.

В концлагере Лейтмериц (Чехословакия) Шимшон-Эйзен опять занял должность капо в тюремном блоке. Там он тоже помогал товарищам по несчастью по мере сил. Экс-узник Лейтмерица Исси Хан впоследствии рассказывал: «Якову велели выпороть заключённого за кражу картошки. Он шепнул: „Я буду бить по табуретке, а ты кричи во всё горло“. В результате немцы слышали сильные удары и жалобные вопли узника, хотя на самом деле человека не тронули и пальцем».

«Выдайте нам фашиста-еврея»

9 мая 1945 года ворота Лейтмерица разнесли советские танки, а охрана СС сбежала. Яков Козальчик вскоре переехал в Палестину и вернулся к цирковым выступлениям. Однако после провозглашения в 1948 году государства Израиль в местной прессе стали появляться статьи о сотрудничестве Козальчика с нацистами и обвинения в пособничестве убийствам. Яков неистовствовал. Он приводил в газеты молодых евреев, которые признавались: именно Шимшон-Эйзен спас их жизни в Освенциме. Он подавал в суд иски о защите чести и достоинства, но ничего не помогало. Слухи о том, что Козальчик волоком тащил евреев на виселицу, распространялись подобно вирусам. Якова перестали приглашать на выступления, все цирки расторгли с ним контракты, артистическая карьера Козальчика рухнула. Он перебивался копеечными заработками, вернувшись к работе грузчика в порту. В 1953 году последовал новый удар: Польша и Чехословакия официально потребовали выдачи Козальчика для суда как нацистского преступника, помогавшего офицерам СС уничтожать узников концлагерей. Министерство юстиции Израиля начало расследование и по результатам запретило выдачу Козальчика, сочтя борца невиновным. СССР осудил отказ депортировать Якова, заявив: «Это пример злонамеренной политики Министерства иностранных дел Израиля и доказательство его отношения к лагерю мира». Козальчик весьма тяжело переживал новые обвинения. Он впал в жестокую депрессию, не вставал с постели и через несколько месяцев скончался.

Спаситель или палач?

Как относиться к этому человеку? С одной стороны, он пошёл на сотрудничество с нацистами и был не рядовым слугой, а начальником. С другой — он пользовался своей должностью, чтобы спасти жизни людей. Благодаря ему многие узники избежали смертной казни, не погибли в лагере от голода, Яков работал на подполье и выполнял его задания.

И в то же время ему приходилось периодически бить некоторых заключённых и выводить их на казнь. Стоит признать: подавляющее большинство капо были безжалостными зверьми, мучившими своих сокамерников, отбиравшими у беспомощных узников еду и ценные вещи. Козальчик старался облегчить участь жертв, за что его самого неоднократно били палками.

Мнения о нём до сих пор делятся пополам. Ясно здесь только одно: Яков Козальчик остался в истории единственным евреем, которого собирались судить как нацистского преступника.