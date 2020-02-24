﻿ Еврей из концлагеря — нацистский преступник. Самый странный случай в мире. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еврей из концлагеря — нацистский преступник. Самый странный случай в мире

24.02.2020 11:11 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Еврей из концлагеря — нацистский преступник. Самый странный случай в мире
Яков Козальчик. © / Commons.wikimedia.org

13 июля 1953 года в своём доме в городе Холоне (недалеко от Тель-Авива) на 52-м году жизни скончался Яков Козальчик, бывший начальник «вспомогательной» еврейской полиции оккупированного немцами города Крынки и лагерный «капо» (глава тюремного блока) в Освенциме. Козальчик вошёл в историю тем, что стал единственным евреем, которого пытались судить за преступления на стороне нацистов в годы Второй мировой войны. А Израиль, чья разведка прославилась похищениями и убийствами офицеров СС по всему миру, отказался выдать Козальчика органам юстиции Восточной Европы. Впрочем, в случае Якова однозначного мнения нет. Поэтому давайте попробуем разобраться: он действительно убийца на службе Гитлера или всё же честный человек?

Еврей из концлагеря — нацистский преступник. Самый странный случай в мире «В лагере был дом терпимости». Как 75 лет назад был освобожден Освенцим

Циркач, несущий бомбу

Родившийся в 1902 году Яков Козальчик был гражданином Российской империи и выходцем из бедной еврейской семьи: его отец выделывал кожи, но много не зарабатывал. Мальчик уже в семь лет отличался небывалой физической силой: мог пронести в зубах (!) ведро с водой от колодца до дома родителей.

Однако отец и мать Якова умерли в один год: ребёнка поместили в сиротский приют. В 1920 году Козальчик уехал из уже независимой Польши на Кубу, где работал грузчиком в порту Гаваны. Сослуживцы удивлялись уникальной мощи «гастарбайтера»: парень на спор перетягивал канат у десятка человек, мог поднять вверх телегу с лошадьми. Эти способности были замечены менеджерами бродячих цирков: вскоре Яков как профессиональный борец участвовал в цирковых выступлениях в США, Мексике и Аргентине. Человек огромного роста, весом в 130 килограмм, он шокировал зрителей своей силой.

В 1938 году Яков вернулся в Европу, женился и поселился с супругой в родном городке, через год ставшем частью Советского Союза: Красная армия после нападения Гитлера на Польшу заняла Западную Украину и Западную Белоруссию. В 1941 году в Крынки вошли части германского вермахта. При авианалёте в центре города упала стокилограммовая бомба, но не взорвалась: рискуя жизнью, Козальчик взял снаряд на руки и отнёс на окраину. Поражённые зрелищем немцы дали силачу прозвище Бомботраген («Несущий бомбу»).

Еврей из концлагеря — нацистский преступник. Самый странный случай в мире «Боялся русских снайперов». Комендант Освенцима 15 лет скрывался в лесу

Боялись даже эсэсовцы

Евреев загнали в гетто, и оккупанты предложили Козальчику возглавить местную «вспомогательную полицию», пойти к ним на службу. Яков согласился сотрудничать с нацистами. Как он объяснял позднее, выбора не было: борец надеялся, что работа на немцев поможет сохранить жизни горожан. Однако в ноябре 1942 года гетто расформировали: почти всех жителей, включая жену и двух детей Козальчика, отправили в лагерь смерти Треблинка. В Крынках остались лишь 350 человек, выпускавших на заводе нужную Рейху продукцию под руководством Якова. 23 января 1943 года рабочих внезапно посадили на поезд и повезли в Освенцим. Яков сумел сломать окно вагона, и несколько молодых людей сбежали, выпрыгнув под откос: сам же силач не смог выбраться ввиду своих огромных размеров. В Освенциме эсэсовцы, впечатлённые объёмами и мускулатурой Якова, назначили Козальчика капо (начальником) тюремного блока. В его обязанности входила порка плетью провинившихся узников и сопровождение приговорённых к казни к «чёрной стене» во дворе. Евреи прозвали борца Шимшон-Эйзен («железный Самсон»). Тот сразу навёл порядок, избивая уголовников, отнимавших скудные пайки у обессилевших заключённых. С силачом опасались связываться даже рядовые эсэсовцы: лагерное начальство считало циркача чем-то вроде главного развлечения Освенцима и запрещало в него стрелять. А ударить здоровенного борца отважится не каждый солдат: ясно, что Шимшон-Эйзен даст отпор.

Еврей из концлагеря — нацистский преступник. Самый странный случай в мире
Во дворе одного из блоков Освенцима. Фото: Public Domain

Гнул рукой железный прут

«Он был необычайно силён и легко гнул руками железный прут», — вспоминает Бени Вирцберг, один из узников. Выжившие в Освенциме свидетельствовали: Козальчик доставал хлеб для детей и больных заключённых, помогая не умереть, спасал людей от уголовников, обеспечивая физическую защиту. Довольно часто он прятал подростков-заключённых, приговорённых к смерти за кражу хлеба. В то же время есть и другие мнения: Козальчик не оставался бы два года подряд на своей должности, делай он только добрые дела. Кого-то ему приходилось всерьёз бить плетью, а кого-то — и тащить к виселице… Это был всё же концентрационный лагерь, а не Диснейленд. Перед освобождением Освенцима в январе 1945 года отрядами Красной армии немцы угнали большинство заключённых, и Козальчик едва не погиб на «марше смерти». Он был болен и передвигался с трудом, но помнящие добро люди помогали гиганту идти, а определённый участок пути даже пронесли на носилках.

В концлагере Лейтмериц (Чехословакия) Шимшон-Эйзен опять занял должность капо в тюремном блоке. Там он тоже помогал товарищам по несчастью по мере сил. Экс-узник Лейтмерица Исси Хан впоследствии рассказывал: «Якову велели выпороть заключённого за кражу картошки. Он шепнул: „Я буду бить по табуретке, а ты кричи во всё горло“. В результате немцы слышали сильные удары и жалобные вопли узника, хотя на самом деле человека не тронули и пальцем».

Еврей из концлагеря — нацистский преступник. Самый странный случай в мире Дожили до победы. Ветеран и бывший узник Освенцима – истории из первых уст

«Выдайте нам фашиста-еврея»

9 мая 1945 года ворота Лейтмерица разнесли советские танки, а охрана СС сбежала. Яков Козальчик вскоре переехал в Палестину и вернулся к цирковым выступлениям. Однако после провозглашения в 1948 году государства Израиль в местной прессе стали появляться статьи о сотрудничестве Козальчика с нацистами и обвинения в пособничестве убийствам. Яков неистовствовал. Он приводил в газеты молодых евреев, которые признавались: именно Шимшон-Эйзен спас их жизни в Освенциме. Он подавал в суд иски о защите чести и достоинства, но ничего не помогало. Слухи о том, что Козальчик волоком тащил евреев на виселицу, распространялись подобно вирусам. Якова перестали приглашать на выступления, все цирки расторгли с ним контракты, артистическая карьера Козальчика рухнула. Он перебивался копеечными заработками, вернувшись к работе грузчика в порту. В 1953 году последовал новый удар: Польша и Чехословакия официально потребовали выдачи Козальчика для суда как нацистского преступника, помогавшего офицерам СС уничтожать узников концлагерей. Министерство юстиции Израиля начало расследование и по результатам запретило выдачу Козальчика, сочтя борца невиновным. СССР осудил отказ депортировать Якова, заявив: «Это пример злонамеренной политики Министерства иностранных дел Израиля и доказательство его отношения к лагерю мира». Козальчик весьма тяжело переживал новые обвинения. Он впал в жестокую депрессию, не вставал с постели и через несколько месяцев скончался.

 

Спаситель или палач?

Как относиться к этому человеку? С одной стороны, он пошёл на сотрудничество с нацистами и был не рядовым слугой, а начальником. С другой — он пользовался своей должностью, чтобы спасти жизни людей. Благодаря ему многие узники избежали смертной казни, не погибли в лагере от голода, Яков работал на подполье и выполнял его задания.

И в то же время ему приходилось периодически бить некоторых заключённых и выводить их на казнь. Стоит признать: подавляющее большинство капо были безжалостными зверьми, мучившими своих сокамерников, отбиравшими у беспомощных узников еду и ценные вещи. Козальчик старался облегчить участь жертв, за что его самого неоднократно били палками.

Мнения о нём до сих пор делятся пополам. Ясно здесь только одно: Яков Козальчик остался в истории единственным евреем, которого собирались судить как нацистского преступника.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По одним данным, этот человек служил немцам верой и правдой. По другим — спасал заключённых от зверств эсэсовцев. Он единственный еврей, которого Польша и...
 
Новости дня
Новости разные
 
28 февраля VIII пройдет Съезд Федерации профсоюзов Беларуси. Слово делегату
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика