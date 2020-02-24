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Прошел финальный этап акции «Безопасность — в каждый дом!»

24.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Финальный этап республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!», направленный на предупреждение пожаров и гибели людей от них в жилом фонде, работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с активистами белоруской молодежной общественной организации спасателей-пожарных провели в магазине «Евроопт» райцентра.

Прошел финальный этап акции «Безопасность — в каждый дом!»
Прошел финальный этап акции «Безопасность — в каждый дом!»
Прошел финальный этап акции «Безопасность — в каждый дом!»

На входе в магазин покупателей встречали спасатели с активистами белоруской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, которые рассказывали о проводимой  акции, раздавали буклеты и предлагали покупателям  потренироваться в вызове службы спасения, найти на плакате «Квартира»  нарушения правил безопасности жизнедеятельности,  проверить автономный пожарный извещатель  на работоспособность, справиться с пожаром на кухне, поучаствовать в викторине и рассказывали о мобильном приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом».

А в различных отделах магазина работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям в зависимости от реализуемой продукции, проводили с покупателями профилактические беседы, на которых   предлагалось ответить на вопросы по основам безопасности жизнедеятельности, а юные спасатели раздавали тематическую наглядно-изобразительную продукцию.

По информации РОЧС
Фото РОЧС

 
 
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Финальный этап республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!», направленный на предупреждение пожаров и гибели людей от них в жилом фонде,...
 
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