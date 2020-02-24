Прошел финальный этап акции «Безопасность — в каждый дом!»

Источник материала: Газета Авангард

Финальный этап республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!», направленный на предупреждение пожаров и гибели людей от них в жилом фонде, работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с активистами белоруской молодежной общественной организации спасателей-пожарных провели в магазине «Евроопт» райцентра.









На входе в магазин покупателей встречали спасатели с активистами белоруской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, которые рассказывали о проводимой акции, раздавали буклеты и предлагали покупателям потренироваться в вызове службы спасения, найти на плакате «Квартира» нарушения правил безопасности жизнедеятельности, проверить автономный пожарный извещатель на работоспособность, справиться с пожаром на кухне, поучаствовать в викторине и рассказывали о мобильном приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом».

А в различных отделах магазина работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям в зависимости от реализуемой продукции, проводили с покупателями профилактические беседы, на которых предлагалось ответить на вопросы по основам безопасности жизнедеятельности, а юные спасатели раздавали тематическую наглядно-изобразительную продукцию.

По информации РОЧС

Фото РОЧС