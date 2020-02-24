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В Коммунаровской школе прошел конкурс «Мистер школы-2020»

24.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В десятый раз юноши из Коммунаровской средней школы соревновались  за звание называться мистером школы.

В нынешнем году конкурс прошел в рамках мероприятий по реализации государственной молодежной политики, Года малой родины,  республиканской декады  гражданско-патриотических дел и был приурочен к Дню защитников Отечества.

В Коммунаровской школе прошел конкурс «Мистер школы-2020»
В Коммунаровской школе прошел конкурс «Мистер школы-2020»
В Коммунаровской школе прошел конкурс «Мистер школы-2020»

За почетное звание «Мистер школы» соревновались юноши 8-11 классов. Конкурсная программа включала в себя: выход в деловых костюмах, визитку, где ребятам необходимо было представить себя в свободной творческой форме, фотосессию, риторический и творческий конкурсы. К слову, риторический конкурс был посвящен Международному дню родного языка. За короткое время участникам нужно было убедить жюри и зрителей в том, что они являются патриотами и безгранично любят свою малую родину.

В Коммунаровской школе прошел конкурс «Мистер школы-2020»

Юноши удивляли своими талантами и знаниями, артистизмом и креативом, фантазией и умением показать себя, демонстрировали гражданскую позицию и мастерское владение родным языком.

В Коммунаровской школе прошел конкурс «Мистер школы-2020»

В Коммунаровской школе прошел конкурс «Мистер школы-2020»

По результатам конкурсов главного титула «Мистер школы-2020»  удостоен  Арсений Борзых,  сразу в двух номинациях «Вице-мистер-2020» и «Мистер зрительских симпатий» победил Павел Король, титул  «Мистер оригинальность» достался Никите Сечко, «Мистер творчество» – Назару Емельянченко, «Мистер стиль» – Никите Ермакову, «Мистер вдохновение» – Роману Романькову.

Наталья МАКСИМОВА

Фото из архива Коммунаровской средней школы

 
 
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В десятый раз юноши из Коммунаровской средней школы соревновались  за звание называться мистером школы. В нынешнем году конкурс прошел в рамках...
 
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