В Коммунаровской школе прошел конкурс «Мистер школы-2020»

Источник материала: Газета Авангард

В десятый раз юноши из Коммунаровской средней школы соревновались за звание называться мистером школы.

В нынешнем году конкурс прошел в рамках мероприятий по реализации государственной молодежной политики, Года малой родины, республиканской декады гражданско-патриотических дел и был приурочен к Дню защитников Отечества.









За почетное звание «Мистер школы» соревновались юноши 8-11 классов. Конкурсная программа включала в себя: выход в деловых костюмах, визитку, где ребятам необходимо было представить себя в свободной творческой форме, фотосессию, риторический и творческий конкурсы. К слову, риторический конкурс был посвящен Международному дню родного языка. За короткое время участникам нужно было убедить жюри и зрителей в том, что они являются патриотами и безгранично любят свою малую родину.





Юноши удивляли своими талантами и знаниями, артистизмом и креативом, фантазией и умением показать себя, демонстрировали гражданскую позицию и мастерское владение родным языком.









По результатам конкурсов главного титула «Мистер школы-2020» удостоен Арсений Борзых, сразу в двух номинациях «Вице-мистер-2020» и «Мистер зрительских симпатий» победил Павел Король, титул «Мистер оригинальность» достался Никите Сечко, «Мистер творчество» – Назару Емельянченко, «Мистер стиль» – Никите Ермакову, «Мистер вдохновение» – Роману Романькову.

Наталья МАКСИМОВА

Фото из архива Коммунаровской средней школы