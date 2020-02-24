Правительство предоставит гарантии Белагропромбанку в погашении кредита Брестским мясокомбинатом

Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство предоставит Белагропромбанку гарантии в погашении Брестским мясокомбинатом основной суммы долга по кредиту, выданному Жабинковскому комбикормовому заводу. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 февраля 2020 года №105, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.





Кредит был выдан Жабинковскому комбикормовому заводу по договору от 30 мая 2012 года №67 с учетом допсоглашения к нему на реализацию инвестиционного проекта по строительству свиноводческого комплекса на 24 тыс. голов откорма свиней в год в деревне Сычево Жабинковского района. Срок возврата кредита - до 18 мая 2029 года включительно. Оговорено, что плата за предоставление гарантии правительства не взимается.

Министерству финансов поручено оформить гарантию правительства .

Постановление вступило в силу со дня его принятия.