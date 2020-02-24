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Как уберечь детей от ожогов
24.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В повседневной жизни дети регулярно оказываются подверженными воздействию пламени и горячей воды. К числу термических повреждений относятся ожоги от огня и кипятка. Это травмы, которые вызывают наибольшие страдания и боль, могут привести к обезображиванию и инвалидности.
Оставленная на плите горячая пища, чай на столе — все это оборачивается серьезными травмами для детей. В отношении термических повреждений малыши особенно уязвимы. Они не осознают опасности. Поскольку кожа у ребенка тоньше, а защитные рефлексы медленнее, чем у взрослого человека, ожоги могут быть глубокими, требовать длительного лечения, а иногда и не совместимые с жизнью.
Несчастный случай произошел в одном из населенных пунктов Столинского района. Ребенок вывернул на себя кастрюлю с приготовленной отцом едой. Еще один случай травмирования малыша произошел в Ляховичском районе. 28-летняя местная жительница гладила белье. В это время ее трехлетняя дочь схватилась за включенный в розетку провод, в результате чего получила удар током. Она была госпитализирована.
В Жлобинскую райбольницу поступил ребенок, которому не исполнился даже годик. Врачи диагностировали ожоги второй степени. Вскоре родственники малыша выяснили причину ожога. Прабабушка ополоснула его святой водой. Оказалось, что религиозная женщина хранила «святую воду» в бутылке из-под уксуса. Очевидно, она не удосужилась стерилизовать тару или хотя бы промыть. Даже малой концентрации уксусной кислоты хватило, чтобы повредить нежную кожу младенца.
Как избежать таких случаев?
Марина Агеева, старший инспектор СПиВО Горецкого РОЧС
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В повседневной жизни дети регулярно оказываются подверженными воздействию пламени и горячей воды. К числу термических повреждений относятся ожоги от огня и...
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