Как уберечь детей от ожогов

Источник материала: Горецкий вестник

В повседневной жизни дети регулярно оказываются подверженными воздействию пламени и горячей воды. К числу термических повреждений относятся ожоги от огня и кипятка. Это травмы, которые вызывают наибольшие страдания и боль, могут привести к обезображиванию и инвалидности.

Оставленная на плите горячая пища, чай на столе — все это оборачивается серьезными травмами для детей. В отношении термических повреждений малыши особенно уязвимы. Они не осознают опасности. Поскольку кожа у ребенка тоньше, а защитные рефлексы медленнее, чем у взрослого человека, ожоги могут быть глубокими, требовать длительного лечения, а иногда и не совместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел в одном из населенных пунктов Столинского района. Ребенок вывернул на себя кастрюлю с приготовленной отцом едой. Еще один случай травмирования малыша произошел в Ляховичском районе. 28-летняя местная жительница гладила белье. В это время ее трехлетняя дочь схватилась за включенный в розетку провод, в результате чего получила удар током. Она была госпитализирована.

В Жлобинскую райбольницу поступил ребенок, которому не исполнился даже годик. Врачи диагностировали ожоги второй степени. Вскоре родственники малыша выяснили причину ожога. Прабабушка ополоснула его святой водой. Оказалось, что религиозная женщина хранила «святую воду» в бутылке из-под уксуса. Очевидно, она не удосужилась стерилизовать тару или хотя бы промыть. Даже малой концентрации уксусной кислоты хватило, чтобы повредить нежную кожу младенца.

Как избежать таких случаев?

— Не ставьте на край стола (плиты) чашки с горячим чаем, тарелки с супом, кастрюли и сковородки, потому что ребенок может опрокинуть это на себя;

— если вы сидите за столом и держите на руках ребенка, будьте вдвойне осторожны, малыш может потянуть на себя скатерть или схватить то, что находится в зоне его доступа;

— ребенок не должен находиться вблизи огня при приготовлении шашлыка, сжигании мусора;

— держите детей подальше от горячей плиты, пищи, утюга и других нагревательных приборов;

— откручивайте ручки конфорок, чтобы дети не могли до них достать;

— держите малышей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, каминов;

— прячьте от детей легковоспламеняющиеся жидкости, спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни и другую пиротехническую продукцию.

Марина Агеева, старший инспектор СПиВО Горецкого РОЧС