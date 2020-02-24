Источник материала: Виртуальный Брест

Решение вопроса по отвязке госпошлины от прохождения гостехосмотра помогло бы вернуть автовладельцев на станции диагностики, уверены в "Белгостехосмотре".





Государственный техосмотр сегодня проходят не более 50% участвующих в дорожном движении транспортных средств, заявил директор УП "Белтехосмотр" Юрий Ленчевский.

Вопрос с прохождением белорусскими водителями техосмотра остро стоит последние несколько лет: из-за "привязки" к дорожному сбору многие отказываются от диагностики. Чиновники обещают решить эту проблему, однако конкретных решений пока не принято.

"Мы предполагаем, что гостехосмотр в наше время проходят не более 50% транспортных средств, участвующих в дорожном движении. Решение вопроса по отвязке госпошлины от прохождения гостехосмотра помогло бы вернуть автовладельцев на станции диагностики при осуществлении действенного контроля со стороны ряда госорганов", - заявил в интервью "СБ" Ленчевский.

По словам главы "Белтехосмотра", на дорогах эту функцию должны выполнять инспекторы ГАИ , на границе - сотрудники Госпогранкомитета.

"Меня удивляет, что литовские пограничники разворачивают белорусских автовладельцев, не прошедших техосмотр, а нашим нет до этого дела", - отметил он.

Напомнил директор предприятия и о предложении по решению этой проблемы: в "Белгостехосмотре" считают, что нужно отвязать процедуру по выдаче разрешения на участие в дорожном движении от техосмотра и организовать ее в электронном виде - с выдачей на полгода или год с уплатой госпошлины.

"Таким образом, за автомобили моложе 10 лет не придется платить за два года вперед, а за автомобили такси не нужно будет уплачивать пошлину два раза в год. При этом административная ответственность должна наступать именно за отсутствие пройденного техосмотра, где стоимость ТО сопоставима с размером штрафа, а за несвоевременную уплату госпошлины необходимо взимать ее в двойном размере без привлечения к административной ответственности", - пояснил свою позицию Ленчевский.

Варианты разные, сроки - этот год

Директор "Белгостехосмотра" надеется, что произойдут эти изменения в этом году. По его словам, главное - чтобы уплата налога не повлияла на прохождение техосмотра.

"Варианты могут быть разными, это можно возложить на страховые компании при заключении договора обязательного страхования, как это сделано в России, либо на налоговые органы, по примеру Германии, где просто уплачивается налог на автомобиль, также как налог на землю и недвижимость. Его можно уплачивать в течение года, что, безусловно, легче, чем осуществлять разовый платеж. К тому же это помогло бы очистить информационную базу ГАИ от автомобилей, давно не участвующих в дорожном движении, но до сих пор не снятых с учета", - добавил он.

По его словам, возможен и предлагаемый "Белгостехосмотром" вариант. При этом контрольные функции должны быть усилены по всем направлениям, уверен руководитель предприятия.

"Моя позиция остается однозначной: госпошлина не должна быть никоим образом связана с процедурой гостехосмотра. Необходим комплекс мероприятий не только стимулирующих, но и контролирующих", - резюмировал Ленчевский.

На минувшей неделе министр финансов Беларуси Максим Ермолович сообщил о подготовке проекта указа, который скорректирует порядок взимания дорожного сбора. По его словам, механизм будет более справедливый для людей, которые непостоянно используют транспорт. Однако на сегодня в целом речь идет о сохранении существующего порядка уплаты с расширением льгот для определенных категорий граждан.