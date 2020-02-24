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Богатое наследие Рыгора Бородулина представлено на выставке к 85-летию со дня рождения поэта

24.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Выставка “Шырыня паэтычнага абсягу”, посвященная 85-летию со дня рождения народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина проходит по 19 марта в зале белорусской литературы Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в НББ.

Экспозиция включает пять разделов: “Носьбіт вольнага слова”, “Святло душы і таленту”, “Рунець, красаваць, налівацца”, “Ад мовы да мовы…” и “Споведзь перад Богам і людзьмі”. В них максимально полно раскрыт творческий и жизненный путь поэта. На экспозиционных полках – его богатое литературное наследие. Отдельный раздел составляют книги Рыгора Бородулина для детей. Читатели библиотеки могут познакомиться также с монографиями, энциклопедическими и периодическими изданиями, в которых напечатаны статьи о жизни и творчестве поэта. Всего в экспозиции представлено более 330 изданий.

Богатое наследие Рыгора Бородулина представлено на выставке к 85-летию со дня рождения поэта

Рыгор Бородулин родился 24 февраля 1935 года на хуторе Вересовка Ушачского района Витебской области. Поэтический дар у него проявился еще в школьные годы, когда в 1953 году в газете “Чырвоная змена” была напечатана первая подборка стихов поэта “На зямлі цаліннай”. Позже они стали основой первой книги автора “Маладзік над стэпам” (1959). Затем вышли сборники лирики “Рунець, красаваць, налівацца!” (1961), “Нагбом” (1963), “Неруш” (1966), “Адам і Ева” (1968). Поэт говорит с читателем о прочности основ народной морали и этики, талантливости белорусского народа и его богатой духовности. В своих стихах он осмысливает темы эпохи: войну, увиденную детскими глазами, хлопоты послевоенных лет, сегодняшний и завтрашний день планеты.

Рыгор Бородулин – лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1976) и Государственной премии имени Янки Купалы (1976), награжден орденами Дружбы народов, орденом “Знак Почета”, медалью Франциска Скорины, латвийским орденом Трех звезд. В 1992 году ему было присвоено звание народного поэта Беларуси. В 2006 году выдвигался на Нобелевскую премию по литературе за сборник стихов “Ксты”.-0-


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Выставка “Шырыня паэтычнага абсягу”, посвященная 85-летию со дня рождения народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина проходит по 19 марта в зале
 
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