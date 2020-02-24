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Зима, прощай! На этой неделе в Беларуси будет очень тепло и почти без осадков

24.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Зима, прощай! На этой неделе в Беларуси будет очень тепло и почти без осадков

Настоящей зимы в Беларуси не предвидится, на этой неделе температура воздуха будет подниматься до 9 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В многокилометровой толще атмосферы по-прежнему преобладают западные ветры, которые с завидным постоянством несут вглубь континента теплый океанический воздух. Атлантические циклоны, непрерывной цепочкой смещаясь на восток, перекрывают доступ арктическому воздуху в южные широты. Настоящей зимы не было и пока не предвидится», — рассказали синоптики.

Во вторник, 25 февраля, погоду ночью будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние очередного атмосферного фронта. Ожидается ночью переменная облачность, днем преобладание облачной погоды. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории страны пройдут мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 5 градусов до плюс 1, днем — 2-8 градусов выше нуля.

В среду, 26 февраля, в основном сохранится влияние фронтальных разделов. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем по востоку страны пройдут осадки (дождь, ночью с мокрым снегом), ночью слабый гололед. В дневные часы по западной половине страны в области повышенного атмосферного давления погода улучшится. Ожидаются продолжительные прояснения и без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Ночью будет от минус 1 градуса до плюс 4, днем — 3-9 градусов тепла.

В четверг, 27 февраля, погоду в республике будет формировать очередная серия атмосферных фронтов с Западной Европы. Прогнозируется преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ночью слабый гололед. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 4 тепла, днем — 1-8 градусов выше нуля.

В пятницу, 28 февраля, будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные осадки (в основном мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный умеренный. Ночью ожидается от нуля до минус 7 градусов мороза, днем будет от минус 1 градуса до плюс 6.

На выходных сохранится неустойчивый характер погоды. В субботу, 29 февраля, осадков будет немного, а в воскресенье, 1 марта, снова во многих районах пройдут осадки. По-прежнему ожидается повышенный температурный режим.

https://www.belta.by

 
 
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Настоящей зимы в Беларуси не предвидится, на этой неделе температура воздуха будет подниматься до 9 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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