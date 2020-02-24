Наши провалились, а Логинов снова в центре скандала. Главное по биатлонному ЧМ 2020

Источник материала: Tut.by

В итальянском Антхольце завершился чемпионат мира по биатлону 2020. Он запомнился не только фантастическими финишными разборками и дуэлью нервов на рубеже, но и громкими скандалами, личными драмами и даже обысками полиции. По порядку о главных итогах биатлонного мира — в материале журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.



Источник: instagram.com/p/B8qBfjql_HK/

Провал белорусов, лучшее место — 15-е

Всю первую половину сезона тренеры планомерно подводили белорусских биатлонистов к главному старту — чемпионату мира. Именно под гонки в Антхольце формировался календарь предсезонки, именно на высоте 1600 метров должен был случиться пик формы наших спортсменов.

Но по факту этот мир без передергиваний можно назвать провальным. Беларусь впервые за долгое время оказался без своих представителей в гонках с общего старта. Лучшим местом в мужской команде по итогам всех гонок отметился Антон Смольский — с двумя нулями и 41-м ходом он стал 15-м в спринте.



Фото: Дарья Бурякина

В женских гонках лучшей среди белорусок была Ирина Кривко — 30-е место в индивидуалке. Очевидно, что это совсем не то, на что рассчитывали тренеры и сами спортсмены. От отчаяния наши биатлонистки даже шутили между собой в инстаграме, мол, «всей команде пора рожать» с такими «успехами».

— Нужно собраться, поставить перед собой цели… Вот только пока не знаю, как это сделать. Но время лечит, — оправдывалась в интервью лидер сборной Ирина Кривко.

На вопрос, получится ли исправить ситуацию на домашнем чемпионате Европы в Раубичах, который начнется уже в среду, Кривко ответила:

— Честно, не знаю, что сказать… Состояние не очень хорошее, но хочется верить, что дома станет легче.



Фото: Reuters

Судя по высказываниям тренеров, у них тоже нет четкого понимания того, где именно были допущены ошибки в подготовке и как получилось так, что наша сборная оказалась совершенно не конкурентоспособной:

— Надо понять, в чем причина случившихся бед: методика тренировок, медицина, высота… Дайте нам время, — резюмировал старший тренер женской команды Василий Лещенко.

Героини чемпионата — Ройзеланд и Вирер



Фото из инстаграма Доротеи Вирер

Зато лидерам сезона на чемпионате мира не помешали ни завышенные ожидания, ни давление трибун, ни интриги , в которых их пытались втянуть против воли.

Однозначными примами итальянских трасс стали норвежка Марте Ройзеланд и хозяйка чемпионата Доро Вирер. Марте феерила в каждой гонке турнира: она выиграла пять золотых наград (в миксте, сингл-миксте, женской эстафете, спринте и масс-старте), а также взяла по серебру в индивидуальной гонке и пасьюте.

Кстати, норвежка вписала свое имя в историю, став первой биатлонисткой, которой удалось увезти с чемпионата мира семь наград.



Фото: Reuters

Доротея Вирер на глазах домашней публики стала двукратной чемпионкой мира (в пасьюте и индивидуалке) и дважды второй (в миксте и масс-старте).

Сейчас Доро идет первой в тотале и везет ближайшей преследовательнице — шведке Оберг — больше сотни баллов. Она в порядке и нацелена на второй глобус подряд.

Вундеркинд Антхольца — француз Жаклен



Фото из инстаграма Эмильена Жаклена

24-летний Эмильен Жаклен, начиная с первых гонок Эстерсунда, наступал на пятки лидерам и мог похвастаться стабильностью по ходу всего сезона. До Антхольца у него в активе было уже три подиума в личных гонках сезона 2019/2020.

Но именно на чемпионате мира Жаклена прорвало: он стал двукратным чемпионом мира и дважды бронзовым призером Антхольца, а еще выдал два космических финишных спурта с братьями Бё.

В преследовании Эмильен устроил кошки-мышки с действующим обладателем БХГ Йоханнесом Бё. Используя грамотную тактику и знания из велосипедного спорта, которым француз занимался много лет, он совершил фантастический финишный рывок и увел из-под носа у молодого папы Бё такое желанное золото пасьюта.



Фуркад поздравляет Жаклена с золотом. Фото из инстаграма Мартена Фуркада

— Я фотографировался с Йоханнесом после гонки, и он сказал мне: «Ты должен плакать и радоваться». Я сказал ему, что стесняюсь и не знаю, что делать. Это потрясающе, это прекрасно, это сложно описать словами, — скромничал новоиспеченный чемпион мира.

Впрочем, дерзкий француз быстро освоился в компании лидеров генеральной классификации и в заключительной гонке чемпионата второй раз огорчил семейство Бё. На этот раз на пути Жаклена к медали встал старший брат Тарьей. Эмильен снова выбрал выжидательную тактику и на последних метрах атаковал опытного Бё, вырвав бронзу масс-старта.

— Этот чемпионат мира добавил мне уверенности. Я понял, что могу сражаться за подиум в каждой гонке. Так что теперь главная задача — много и усиленно работать, — заключил француз.

Колыбельная от Бё и возвращение Фуркада



Фото из инстаграма Йоханнеса Бё

Эти двое продолжают выяснить судьбу главных трофеев сезона в очных и заочных дуэлях. Мартен Фуркад берет опытом и расчетом, Йоханнес Бё отвечает дерзостью и талантом. Если один ошибается, второй тут же использует этот огрех в свою пользу и убегает в отрыв.

Самые интересные кошки-мышки современного биатлона продолжились на трассах Антхольца и будут держать нас в напряжении до конца сезона.

Промежуточный лидер общего зачета Фуркад стал двукратным чемпионом мира в эстафете и индивидуалке и выиграл бронзу спринта. Причем именно защиту титула в классической дисциплине Мартен назвал красноречивым подтверждением того, что он вернулся и снова является тем же грозным и боеспособным Фуркадом.



Фото: Биатлон Онлайн , Денис Костюченко

Норвежец выиграл три серебра, взял золото в миксте, сингл-миксте и поднялся на высшую ступень в масс-старте. В гонке на 15 километров преимущество Йоханнеса было настолько велико, что рыжик даже сумел отпраздновать победу в лучших традициях молодого отца.

Обладателем желтого бипа пока остается Мартен Фуркад — 788 очков в активе. Йоханнес располагается на третьей строчке и уступает ему почти сотню баллов. Но между двумя мушкетерами еще есть сильный и уверенный в себе Фийон-Майе (712 очков), который точно на сдастся без боя в борьбе за Кубок мира.

В шаге от катастрофы

Шведке Ханне Оберг уже готовы были вручить ленточку «главной неудачницы Антхольца», но в последний момент она спаслась, как и положено в кино.



Фото: Reuters

По ходу чемпионата мира Ханна напоминала отличницу, которая традиционно все зазубрила, но из-за волнения растеряла шансы на успех.

Почти во всех гонках ей не хватало чуть-чуть, чтобы стать призером ЧМ. Она наколлекционировала три четвертых местах — в спринте, пасьюте и индивидуалке. А в эстафете своими же руками похоронила медальные перспективы, отмотав штрафной круг и финишировав только пятой.

После командной гонки Оберг не могла сдержать слез, а от сочувственных объятий соперниц заветная медаль на груди все равно не появлялась.



Фото: Reuters

Ментал-коуч Ханны начал говорить о психологическом надломе. Но Оберг не бросила борьбу и в заключительной гонке чемпионата все же растолкала соперниц в битве за последний медальный шанс.

Ханна выгрызла бронзу масс-старта и, кажется, сама уберегла себя от психологической ямы, которая могла перечеркнуть весь фантастический сезон.

Скандал ЧМ: травля Логинова и обыски

И все-таки главным действующим лицом прошедшего мира стал россиянин Александр Логинов. Он выиграл золото спринта, чем сразу вызвал гнев соперников , припомнивших ему старую допинговую историю.



Источник: instagram.com/p/B8qBfjql_HK/

Затем Логинов еще раз поднялся на пьедестал — на этот раз уже за бронзой пасьюта. Александр старался отгородиться от общения с прессой, не обращая внимания на провокации и не самые приятные слова коллег. Вместо этого Логинов питался положительными эмоциями от общения по телефону с женой и дочкой.

Но ровно до того момента, пока его телефон вместе с компьютером не изъяла итальянская полиция.

Утром накануне мужской эстафеты полиция провела обыски в номере биатлониста и изъяла гаджеты Александра, его соседа Евгения Гараничева, а также личного тренера Логинова Александра Касперовича. Причиной обысков стало нарушение аккредитационных правил Касперовичем, а также предыдущая допинговая история спортсмена.



Reuters

Из-за долгих допросов и психологических проблем Логинов снялся с масс-старта чемпионата мира, в котором должен был стартовать под первым номером. И вслух признался , что думает о завершении карьеры из-за травли, с которой он регулярно сталкивается.

В Италии против Логинова и Касперовича возбуждено уголовное дело — тренер подозревается в транспортировке и распространении допинга. Биатлонист уже вернулся в Россию, его тренер должен прибыть в Москву в ближайшее время.

Отвечая на вопросы о допинговом прошлом, Логинов коротко говорит :

— Я никогда не применял допинг и понятия не имею, как запрещенное вещество тогда попало ко мне в организм. Однажды я расскажу всю историю.

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