Беларусь приняла этап Кубка мира по фристайлу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларусь приехали лучшие лыжные акробаты планеты. В Минской области прошел этап Кубка мира по фристайлу, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Сильный ветер и дождь. Такими погодными условиями встречают Раубичи лыжных акробатов на белорусском этапе Кубка мира по фристайлу. В Раубичи приехали более полусотни спортсменов – элита лыжной акробатики. В фаворитах – россияне , китайцы и американцы. Белорусские фристайлистки сегодня не в «золотом» составе. Александра Романовская и Анна Гуськова из-за травмы домашний этап пропускают.

Сложнейшие трюки на головокружительной скорости и высоте с восьмиэтажный дом. И всего одна попытка. Лыжную акробатику называют самым зрелищным видом спорта и воздушным балетом, посмотреть на который, несмотря на погоду, в Раубичах собрались сотни болельщиков.

«Настроение отличное, болею за Беларусь – и за мальчиков, и за девочек», – говорит болельщица.

«За Беларусь в первую очередь болеем. Но вообще мы болеем за красивые прыжки, за всех спортсменов», – добавляют зрители.

Успех прыжка зависит не только от спортсмена. Повлиять может и ветер, и состояние снега. Снег нынешний зимой в Беларуси – на вес золота. Поэтому подготовить склон было сложнее, чем обычно.

«Весь этот снег был полностью отстрелен пушками. Главная задача – чтобы снег был не мокрый и не сыпучий. Он должен быть липким. Все трамплины мы стреляем с помощью шнека, используем воду и все свои умения», – говорит заслуженный тренер Беларуси по фристайлу Юрий Купрацевич.

На этом этапе победу у мужчин праздновал американец Джастин Шенефельд, а у женщин лучшей стала австралийка Лора Пил. Совсем немного до попадания на пьедестал не хватило россиянину Павлу Кротову – подвело приземление.

«Конечно, я расстроился, как тут не расстроиться. Прыжок получился достойный. Если бы сделал все чисто, был бы в призерах, даже не в призерах, а первым», – уверен российский фристайлист.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Казахстане 28 февраля, а заключительный, уже в марте, примет Красноярск.