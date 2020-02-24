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«Президент тоже очень любит животных». Вопросы содержания, отлова и стерилизации животных обсуждали в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вопросы защиты братьев наших меньших, условия их жизни в обществе обсуждали 24 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За круглым столом собрались зоозащитники, юристы, представители парламента и правительства, активисты общественных объединений – белорусских и международного Фонда помощи Брижит Бардо. Они делились своим видением тех изменений, которые должны быть в новой редакции постановления Совмина «Об обращении с животными», в частности есть предложение об отлове и стерилизации бездомных с последующим возвращением их в естественную среду обитания.
Документ разработан по инициативе Министерства ЖКХ и сегодня находится в высокой степени готовности. В нём учтены пожелания всех сторон.
Но особое внимание всё-таки к бездомным животным.
Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Беларуси:
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«Президент тоже очень любит животных». Вопросы содержания, отлова и стерилизации животных обсуждали в Минске
Новости Беларуси. Вопросы защиты братьев наших меньших, условия их жизни в обществе обсуждали 24 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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