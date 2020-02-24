Налоговая: Декларирование доходов, подлежащих налогообложению, полученных физическими лицами в 2020 году

Источник материала: Новости Дзержинска

Ежегодно в Республике Беларусь проводится кампания по декларированию физическими лицами доходов, подлежащих налогообложению налоговыми органами.

Граждане, у которых законодательно закреплена обязанность декларировать доходы, полученные в 2019 г., должны не позднее 31 марта 2020 г. представить в инспекцию Министерства по налогам и сборам налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц (далее – декларация).

С учетом принципа экстерриториальности декларацию можно подать в любой налоговый орган, независимо от места регистрации и жительства.

Представить декларацию обязаны физические лица, получившие в 2019 году:

- доходы от продажи в течение календарного года более одного автомобиля, технически допустимая общая масса которого не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, или другого механического транспортного средства. Обращаем внимание, что к другим механическим транспортным средствам относятся, например, колесный трактор, мопед, мотоцикл, квадроцикл. Прицеп в целях налогообложения не является транспортным средством;

- доходы от продажи каждой единицы транспортного средства, технически допустимая общая масса которого превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восьми;

- доходы от продажи, мены, ренты в течение 5 лет более одной квартиры, одного жилого дома, одного земельного участка, одного садового дома, одного гаража;

- доходы от продажи другого недвижимого имущества, например, административных, офисных зданий, складов, навесов;

- доходы от источников за пределами или из-за пределов Республики Беларусь;

- доходы от других физических лиц, не являющихся близкими родственниками, в том числе из-за границы, в результате дарения, в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно, в виде доходов от сдачи внаем жилых и нежилых помещений другим физическим лицам в размере, превышающем 6569 деноминированных белорусских рублей в течение 2019 года;

- доходы в виде возврата взносов, в том числе проиндексированных, при прекращении строительства квартир в случае удешевления строительства, возврата излишне уплаченных взносов, а также при их выбытии из членов организации застройщиков до завершения строительства - в случае применения в отношении сумм таких взносов имущественного налогового вычета, связанного со строительством и (или) приобретением жилья на территории Республики Беларусь;

- другие доходы, удержание подоходного налога с физических лиц с которых не возложено на налоговых агентов;

Декларация за 2019 г. представляется физическими лицами по форме согласно приложению 1 к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 100 "О некоторых вопросах, связанных с исчислением и уплатой налогов с физических лиц" (в редакции постановления МНС Республики Беларусь №22 от 29.04.2019).

Декларация может быть представлена по установленной форме плательщиком лично или через законного представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения.

При отправке декларации по почте днем ее представления считается дата отправки почтового отправления с описью вложения.

Для создания благоприятных условий для проведения кампании по декларированию доходов прием деклараций в инспекции МНС Республики Беларусь по Дзержинскому району осуществляется по смещенному графику: в рабочие дни - с 8.00 до 19.00, по субботам:21 и 28 марта с 9.00 до 13.00. Представление деклараций может быть осуществлено по предварительной записи в удобное для плательщиков время.

Также информируем, что подать декларацию можно в электронном виде на портале МНС Республики Беларусь через личный кабинет физического лица. Для получения доступа к личному кабинету необходимо обратиться в любой налоговый орган, независимо от места регистрации физического лица, для получения логина и пароля. При себе иметь паспорт.

За консультациями можно обратиться в инспекцию МНС Республики Беларусь по Дзержинскому району по адресу: г. Дзержинск, ул. Ленинградская,14, кабинет № 6 или по телефонам 7-66-75, 7-70-12. Также всю информацию о порядке декларирования доходов, форме декларации, предоставлении налоговых вычетов и ответы на другие интересующие вопросы по налогообложению доходов физических лиц можно получить на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www. nalog.gov.by.



